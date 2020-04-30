立法會選舉｜泛民建制空群而出呼籲　陳嘉倩拍片：應承我登記選民

立法會選舉將於9月舉行，新選民須在5月2日或之前使用指定表格提交新登記申記，在今屆立法會選舉中投票。近日建制和泛民兩大陣營作最後衝刺，紛紛「出招」呼籲市民登記做選民。 其中前「新聞小花」陳嘉倩早前Cosplay《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的女主角Tifa，隨即引起網民熱切關注，不少網民希望她可以翻拍「Tifa呼籲登記做選民Gif」，陳嘉倩隨即順應網民要求，以Tifa身份拍片籲市民登記選民，並向一眾網民說「應承我，登記做選民」，短時間內已獲大批網民分享和讚好。

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除了陳嘉倩，香港眾志周庭近日亦聯同12名Youtubers拍攝短片，呼籲大家在5月2日前登記做選民，當中包括司徒夾帶、薑檸樂及屎萊姆等著名Youtuber，他們在片中提及，現在18至30歲屬最低登記率的選民組別，呼籲年輕人想成為真正的香港人就應該盡快登記。片段短短上載數天，隨即引來16萬次瀏覽率，更有逾萬人讚好。

建制派拍片籲登記做選民：攬抄冇運行

另一邊廂，建制派亦不遑多讓，民建聯立法會議員蔣麗芸今（30日）在facebook發貼文稱「最後召集」，籲大家登記做選民，「要有選擇權，必先要有投票權」、「要有投票權，必先登記做選民」，她更指若要對抗攬抄，讓香港重新出發，「請你把握最後三天，登記做選民。」

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀、副主席黎棟國、工聯會立法會麥美娟、郭偉強等亦一起拍片呼籲，麥美娟更在貼文批評「攬炒派」近日「惡意拉布」，令立法會內務委員會至今仍未選出主席，她稱「攬炒冇運行」，希望大家能夠積極登記，更要留意自己有否登記成為超級區議會的選民，「一人有兩票」。