五一勞動節｜工聯會促設失業援助金　向失業人士發九千現金津貼

今日是五．一勞動節，惟因新冠肺炎疫情關係，工聯會未能舉辦遊行，改為網上直播記者會。 工聯會關注政府推出兩輪防疫抗疫基金下，仍有不少基層「打工仔」未能受惠。會長吳秋北促請政府加推第三輪抗疫基金，以及設立緊急失業援助金；盡快發放失業現金津貼，向失業人士發放9000元現金津貼，為期最長6個月，以解燃眉之急。

記者會以「保就業、創職位、支援失業工友」為題。工聯會理事長黃國表示，本港失業情況嚴重，工聯會早前推出的「緊急失業慰問金」計劃，一天內5000個名額爆滿。

出席記者會、任職演藝化妝師的王小姐表示，疫情期間所有表演活動及拍攝工作接近全面停工，目前每月收入只得幾千元。她批評同樣沒有強積金戶口的持證導遊及領隊等自由工作者，可以獲得抗疫基金的現金津貼，而化妝師卻未能獲得資助。

同場任職運輸業的輕型貨車司機鍾先生亦慨嘆，客運業界及貨運業界的收入大減，由每月25,000元至30,000元收入，大幅下跌7成，扣除基本開支如車租、油錢及飯錢，每月收入僅得數千元，批評政府只向的士司機發放現金補貼而忽略貨車司機，認為貨運車司機雖然沒有強積金戶口，但可以透過提供車主證明及租車協議去證明行業僱員的身份。

工聯會立法會議員麥美娟希望，內會主席選舉拉布盡快結束，讓多條關乎民生的法案可以通過，例如延長產假等，以免僱員成為拉布犧牲品。

