立法會選舉｜兩辦會否表態不支持個別候選人？葉國謙：絕對不可能

《基本法》22條爭議持續，港區人大代表、行會成員葉國謙今天（28日）表示，不認為兩辦會在立法會換屆選舉期間，表態支持或不支持個別候選人，形容這是一個絕對不會和不可能出現的假設。葉國謙又說，立法會選舉純屬特區政府工作，不認為兩辦會直接對選舉作出行動。

葉國謙今天接受民主黨前主席劉慧卿訪問，他指出中聯辦並非按《基本法》22條成立，不受22條所規管。（資料圖片/張浩維攝）

葉國謙今天接受民主黨前主席劉慧卿訪問，他指出中聯辦並非按《基本法》22條成立，不受22條所規管，又指出22條規限中央政府各省各部門，中聯辦直接代表中央政府，明顯是中央在港的發言人，劉慧卿反駁指，港人二十多年來一直認為22條是規管中聯辦，葉則稱不認同此說法，劉怒斥：「點解你嗰時（以前）唔講？點解你唔早啲講？你幾時知（22條不規管中聯辦）？」

劉：建制包攬正副主席令氣氛惡劣 葉認同需互相尊重

葉國謙又談及內會停擺狀況，他稱內會舉行16次會議仍未能選出主席，情況非常誇張。劉慧卿則指出，內會副主席一直由公民黨郭榮鏗出任，多年來相安無事，反指建制派去年10月突然包攬正、副主席，令議會氣氛變惡劣，認為建制、泛民處理應互相尊重。葉國謙認同兩派需互相尊重，又指劉慧卿是資深議員，過往自己從劉身上學到很多規矩、規則，他認為兩派都應檢討，但強調建制並非不願意與泛民溝通。

至於兩辦就內會停擺高調表態，葉國謙指出，兩辦只是對大局表達意見，但他不認為兩辦會在立法會換屆選舉期間，表態支持或不支持個別候選人，形容這是一個絕對不會出現的假設。葉國謙又說，立法會選舉純屬特區政府工作，不認為兩辦會直接對選舉作出行動，不過若有違反《基本法》的情況出現，兩辦必會「出聲」。