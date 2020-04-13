警被指頻查黃店　梁振英：黃店、政府衝突機會較大　警需維持秩序

限聚令之下，警方的執法行動被民主派批評針對「黃店」，頻繁派員到「黃店」巡查，其中前天和昨天均到夥同食環人員到基隆茶餐廳巡查。全國政協副主席、前特首梁振英在facebook談及警隊執法行動，反駁指執法的是食環人員，而非警隊，惟因黃店和政府衝突的機會較大，因此警方要維持秩序。

羅冠聰（資料圖片/羅君豪攝）

梁振英以三點反駁「警隊針對黃店」觀點，「一是黃店店內沒有（公民黨立法會議員）陳淑莊，（因此黃店）沒有「豁免」；二是執法的是食環；三是黃店和政府衝突的機會較大，因此警方要維持秩序。」

他又指「黃色酒吧食肆違規的不少」，稱將來屋宇署、地政署、消防署、渠務署、水務署等部門去黃店巡查和執法，「黃店都沒有豁免權」。

另外，香港眾志前立法會議員羅冠聰在facebook談及許冠傑演唱會，他稱沒有收看演唱會，因世界和時代已經變了，「在2020的香港，靠能力的向上流動變成親中親共的分贓犒賞遊戲，後生仔在街頭以血汗換取尊嚴的未來，所謂『團結向前』，也變成強權用來使市民噤聲的符號。」

梁振英發文回應羅冠聰，指有「羅冠聰態度」的青年人確實不少，稱他們不知道今天的「尊嚴」，是許冠傑的一代香港人用「血汗」建立起來的，又稱：「近來越來越多的僱主不敢聘請香港青年人，不能說沒有道理。」