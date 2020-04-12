林卓廷指「限聚令」致警方濫權查黃店　梁振英：為何不提陳淑莊？

民主黨立法會議員林卓廷今日（12日）在港台節目中表示，政府在肺炎疫情下推出「限聚令」，包括要求食肆保持社交距離、不得讓4人以上同坐，但警方借執法之名多次巡查親民主派的「黃店」，涉嫌濫權。 全國政協副主席、前特首梁振英隨即在社交網表示，林卓廷在節目中舉出的例子中，沒有提及近日在落半閘酒吧開會的公民黨立法會議員陳淑莊、黨友林瑞華，質疑林卓廷「不撐林瑞華、陳淑莊」。

梁振英表示林卓廷在節目中舉出的例子中，沒有提及近日在落半閘酒吧開會的公民黨立法會議員陳淑莊、黨友林瑞華，質疑林卓廷「不撐林瑞華、陳淑莊」。（梁振英Facebook截圖）

林：黎智英兒所開茶餐廳常被警察調查

林卓廷在港台節目《給香港的信》中表示，

民主黨立法會議員林卓廷今（１２日）在港台節目《給香港的信》表示，政府早前因應疫情宣布一系列措施，包括推出「限聚令」及要求餐廳的桌子之間須有1.5米距離，當措施生效後，在反修例風波中發聲支持抗爭者的餐廳，被警方多次不合理地調查，例如壹傳媒創辦人黎智英兒子黎耀恩所開設的茶餐廳，經常被多於10名警察調查，食肆門口被堵塞，警察多次大費周章量度餐檯距離，又查食客的身份證，嚴重妨礙做生意。林卓廷質疑，政府以公眾健康為由實施嚴格規例，令警方獲得更大權力，甚至出現「濫權」，以執法為名，報復曾經譴責警暴的商人。

林認為，警方過去10個月不斷否認「濫暴」問題，而負責投訴警察課的警員偏頗，其中監警會大部分成員是建制派，而特首林鄭月娥卻支持現行的投訴制度，甚至要公眾理解和包容警方的行為。他指，去年民意調查結果反映市民對警察的滿意度跌到新低，強調只有成立獨立調查委員會才能解決警察的不當行為。

林卓廷的撰文刊出不久，梁振英在Facebook出文狙擊，指林在《給香港的信》）節目中指警察濫權，包括查察黎智英兒子開的餐廳和其他反『警察暴行』的餐廳，但所舉的眾多警察『濫權』的『例子』當中，「就是沒有警方到場調查陳淑莊、林瑞華涉嫌4月2日在Hands Bar違反限聚令的事件。有意思嗎？」他質疑林卓廷此舉是「不撐林瑞華、陳淑莊」。

陳淑莊本月初與黨友、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等約40人，於深水埗一間落半閘的酒吧開會，被指違反「限聚令」。事件成為建制派狙擊目標，其中梁振英過去一周已十多次發文談及事件。

回應梁振英狙擊：受寵若驚

林卓廷回應《香港01》記者查詢，指梁振英說法「無聊」，因其在節目中所提的是警暴問題，自然會舉出一些最不合理、最令人憤怒的執法行動作為例子，不明白這和陳淑莊事件有何關係。他又笑指：「一個國家領導人，咁重視我言論，真係受寵若驚。」