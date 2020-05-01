警方拘3人涉刑事恐嚇TVB　梁振英狙擊蘋果有否違法？大律師咁講…

昨日警方拘捕3人，涉嫌在網上發表針對電視廣播（TVB）及《東方日報》的恐嚇言論，可能涉及串謀刑事恐嚇、煽惑他人進行刑事毀壞，以及有不誠實意圖而取用電腦。 警方在聲明中表示，有人在網上煽惑他人傷害兩間傳媒機構的記者，又在未經授權下取用廣告商資料，以威嚇手段向廣告商施壓，脅迫他們停止在兩間機構刊登廣告，並譴責所有形式的恐嚇行為，指有關行為嚴重影響商業行動自由及妨礙新聞自由。 消息傳出之後，網上響起質疑之聲，指為甚麼警方不以刑事恐嚇拘捕長期狙擊《蘋果日報》廣告商的前行政長官、現任全國政協副主席梁振英。《香港01》訪問了大律師潘展平，整件事的關鍵在於對「恐嚇」的詮釋。

去年3月開始狙擊《蘋果日報》 源於李怡一篇文章

梁振英在2019年3月開始狙擊《蘋果日報》的廣告商，主要針對全版廣告，最近更擴展至《蘋果動新聞》廣告。最近的帖文展示了落廣告的商戶及刊登日期，而在狙擊初期，有關內容更長更多。

事緣2019年3月20日，《蘋果日報》專欄作家李怡在以《報應》為題寫剛過世的港區人大代表黃敏剛，梁認為文章是污衊，要為死者討回公道。

梁振英當時的「戰書」寫道：「甚麼廣告商在養蘋果養李怡？今天登全版廣告的有兩個：一是《日本人字牌救心》/《Kawai 日本肝油丸》，二是《日本地龍力高活性紅蚯蚓酵素》。大家要買這些產品供養李怡嗎？」

梁振英2019年首次針對《蘋果日報》廣告商文章↓

翌日即2019年3月21日，梁振英繼續在facebook狙擊，再次寫道：「李怡卑鄙下流缺德，他是《蘋果日報》養的，《蘋果日報》是廣告商養的，廣告商是顧客養的」，然後以照片形式列出在《蘋果日報》刊登全版廣告的商戶。

2019年3月21日，梁振英首次圖文並茂列出《蘋果日報》廣告商。

記協曾發聲明 指梁言行備受關注做法不可取

記協在2019年3月就發出聲明，指「梁振英作為香港的前行政長官、現任全國政協副主席，他的一言一行一直都備受關注，對社會產生影響。他公開向廣告商施壓的做法並不可取，不僅令人感到他試圖影響商業決定，同時亦樹立壞榜樣，對廣告商造成不必要的困擾。」

大律師：個人喜好叫人不幫襯 不代表非法

對於坊間有質疑，為何警方未以涉嫌刑事恐嚇罪拘捕梁振英，大律師潘展平指出，關鍵在於有沒有做非法行為。潘展平表示，《刑事罪行條例》之下的恐嚇條文是指，恐嚇對一些人做一些不利的事，如果因個人喜好、政見、口味等叫人不幫襯某企業，不代表違法。

潘舉例，網上有很多人因個人口味而表示不幫襯某間食肆，甚至叫人不要幫襯，是表達個人意願，這都不涉恐嚇行為。要達到刑事上的恐嚇行為，關鍵在於是否有威脅以非法手段令人受傷或導致財產損失。