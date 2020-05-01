五一勞動節｜聶德權落區向前線打氣　讚非華裔公務員熟書

剛就任公務員事務局局長的聶德權今天（1日）趁勞動節假期，到懲教署荔枝角收押所、尖沙咀消防局和深水埗營盤街垃圾收集站探訪，稱為不同部門的前線同事打氣，並特別探訪了非華裔公務員。

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聶德權表示，希望增加非華裔人士加入政府工作的機會，讓公務員團隊更多元，同時亦讓生活在香港、不同種族人士都有機會實踐抱負，服務市民。他指目前有53個公務員職系的中文語文能力入職要求已經降低，懲教署是其中之一，又提到除了部分職系的中文入職要求降低了，懲教署亦努力向非華裔人士宣傳懲教工作，不久將來更有首名非華裔女性加入懲教署。

聶德權續指，消防處近年亦有聘請非華裔消防員，參觀消防局時，一位入職數年的非華裔消防員向他介紹各種特別用途車輛的設備，他讚揚某消防員「熟書」及中文流暢，令他印象深刻。

聶說，希望市民在一連四天的長假期玩樂時，不忘政府有不少同事仍然如常上班，為市民提供服務，他近期公務員工作量因疫情大幅增加，例如懲教署在短時間內大量增加口罩的生產，又及早在院所實施各種防疫措施，令各懲教設施在疫情中「守得住」，「消防和救護人員走在前線，日以繼夜為市民提供緊急服務；負責清潔街道、清理垃圾的食環署同事，在疫情下工作更加倍增和增加了風險。」又說：「希望大家放假都不要鬆懈，同心抗疫！同時也為在假日期間默默工作的政府同事給讚！」