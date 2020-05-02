指其他區未有審查字眼　梁晃維：對武漢肺炎成議會禁語感震驚

新冠肺炎疫情於全球肆虐多月，不少民主派議員堅持稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，亦會與文件中用到該字眼。中西區區議員梁晃維表示，早前曾向中西區區議會提交的文件中，亦有使用「武漢肺炎」字眼，唯民政署指如果梁不將「武漢肺炎」字眼改為「新型冠狀病毒病」，民政署或不會將該項議程準備文件交給其餘委員，亦不會將文件發送至各政府部門以供他們回應。梁晃維認為，武漢肺炎此名稱「只係陳述緊是次疫情首先喺中國發生」，稱對民政署是次安排感到震驚。

梁晃維稱，民主派議員將據理力爭，不容民政署及秘書處「挑戰民選議會嘅尊嚴」。（資料圖片／龔嘉盛攝）

梁晃維指，他早前在中西區區議會的文化、教育、醫療、康樂及社會事務委員會（文教會）提交文件，打算動議要求政府加強支援受新冠肺炎疫情影響的體育教練。唯區議會秘書處詢問梁會否將文件內文中的「武漢肺炎」字眼改為「新型冠狀病毒病」，梁即時拒絕後，民政署表示或不會將該項議程準備文件交給其餘委員，亦不會將文件發送至各政府部門以供他們回應。

梁表示，民政署非首次嘗試阻止「武漢肺炎」字眼出現於大眾眼中，認為動機是「配合中國政府嘅外宣方向」，以改名的方式試圖令人遺忘疫情首先在中國發生，繼而「洗白中國喺疫情中嘅責任」，稱不能夠讓中國「蒙騙世界」。梁強調，提交文件到會議討論是議員的權力，而決定議程則是大會或委員會主席的權力，「不容民政署同秘書處插手」，又稱民主派議員將據理力爭，不容民政署及秘書處「挑戰民選議會嘅尊嚴」。

兩個月前用到「武漢肺炎」 民政署未阻撓

梁晃維補充，在兩個月前的樓宇管理、環境衛生及工務委員會特別會議當中，當時的討論文件亦有用到「武漢肺炎」的字眼。而灣仔及元朗區議會，都有議員提交有關支援體育教練相關的文件當中，亦有提及「武漢肺炎」，但未有受到阻撓。