兩會│倡23條納入基本法附件三實施　吳秋北：愈快愈好毋須等選舉

每逢兩會，《基本法》第23條立法都會「炒熱」一次，最後往往不了了之，但隨著港澳系統大換班、「兩辦」近期頻頻就香港事務發聲，中央主動出手為國家安全缺口「補漏」，似乎並非遙不可及。 繼全國人大常委譚耀宗提出明年8月前完成立法後，港區人大代表吳秋北提議以「全新方式」為23條立法，其中一個構思是將23條列為全國性法律，再納入《基本法》附件三，由香港在公布實施，以直接、快速方式堵塞國安漏洞。吳秋北指，23條立法「永遠無可能找最好timing」，應該愈快愈好。

反修例示威持續多月，有建制派提出為23條立法。（資料圖片）

吳：政黨利益不可能凌駕國家安全

全國人大會議訂於本月22日開幕，人大常委譚耀宗近日表示，兩會期間，有港區人大代表向領導人提出討論23條立法亦不出奇，他認為立法有逼切性，但立法會本屆會期只剩下兩、三個月，不可能做到，期望能在下年8月前完成。

一直要求盡快立23條的港區人大代表、工聯會會長吳秋北接受《香港01》訪問時表示，將在全國人大會議提出以新角度及方法進行23條立法，其中一個初步思路是以23條作為全國性法律，納入《基本法》附件三實施，他認為此方式符合《基本法》及相關法律程序。

吳秋北指，立法會內會因為「反對派」拉布而停擺，特區政府短時間內無法完成23條立法，但國家安全風險與日俱增，關乎市民安居樂業的根本利益，認為可考慮以一些新方式盡快填補國家安全的空白。

港區人大代表、工聯會會長吳秋北。（資料圖片）

譚耀宗：納入附件三處理「都係辦法」

他強調，有關構思只屬初步，未決定以議案方式提出，抑或在會面中直接向領導人表達。至於立法時機，吳秋北指愈快愈好，「永遠無可能找最好的timing」，反問「唔通要等無暴亂先做？」他又指，立法毋須考慮對建制派立法會選情的影響，認為個別政黨利益不可能凌駕於國家安全之上。

譚耀宗今早出席電台節目後被問到有關方案，他稱納入附件三處理「都係辦法」，重申23條立法必須進行，如何立法不是人大常委的工作，應由特區政府決定。

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：與23條本意有矛盾

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，理論上可把23條列為全國性法律，再透過納入《基本法》附件三實施，但他認為與23條本意有矛盾，因立法本應是特區政府責任，他認為不應該用此方式。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，現時《基本法》23條條文只針對煽動叛亂、分裂國家等7項罪行，涵蓋面不及內地的《國家安全法》，他認為若中央立定決心出手，可能以23條為藍本，另立一條全國性法律，再透過附件三套用於香港，增加網絡安全、金融安全、意識形態等條文。

根據《基本法》第18條，在香港特區實行的法律為《基本法》，及香港立法機關制定的法律。全國性法律除列於《基本法》附件三者外，不在香港實施；凡列於附件三之法律，由香港在當地公布或立法實施，現時附件三載有的全國性法律，包括《國籍法》、《駐軍法》等。