【逃犯條例】梁振英呼籲「裝修」黃店　促舉報佔路排污等違規問題

去年反修例風波期間，不少被視為中資或建制背景的食肆、商舖都被示威者以「裝修」名義破壞。多次在網上呼籲抵制民主派、《蘋果日報》廣告商的全國政協副主席、前特首梁振英今日（3日）發起新一輪反擊行動，呼籲市民「裝修」黃店。 不過梁振英強調，他反對暴力「裝修」黃店，故他建議針對黃店有否違法問題，建議市民舉報。

梁振英在文中指，要「裝修」黃店並不困難，形容黃店招搖過市，至今絲毫無損，又反問「誰有良心、誰真正愛香港，還不清楚嗎？」（梁振英facebook）

梁振英在facebook撰文指，美心、星巴克和大批商舖都被暴徒「裝修」，他批評《蘋果日報》和黃店沒有譴責，但黃店自稱良知店。

他在文中指，要「裝修」黃店並不困難，形容黃店招搖過市，至今絲毫無損，又反問「誰有良心、誰真正愛香港，還不清楚嗎？」

梁振英獻計指，可以針對黃店可能有的違法問題舉報，收「裝修」之效。他表示，如果有黃店違反法規，無論是招牌、簷蓬伸出行人路，冷氣機滴水、佔用後巷、僭建閣樓、或者其他懷疑違反建築物條例、消防條例、衛生條例、排污條例等問題，都請市民向有關政府部門舉報，或者找當區的建制派立法會議員，甚至可以向他留言，「讓黃店依法裝修。」