律師會改選︳再有反修例義務律師組名單　被指有泛民背景吸中間票

香港律師會本月底舉行周年會員大會，改選5名理事，除了明顯是民主派的「人權律師」林洋鋐3人名單有意角逐理事之外，再有3人合組名單出戰，包括黃耀初、蔡穎德和陳嘉豪，他們強調沒政黨背景，律師會應保持政治中立。 三人接受傳媒訪問時表示，律師會去年對暴力的譴責側重於批評示威者，其中蔡穎德透過自己曾以義務律師身分，協助反修例事件的示威者。 有律師會中人認為，上述6人立場相近，卻分開兩張名單參選，質疑相對低調的「黃耀初名單」是「偽獨立」，以圖吸取中間派支持。

林洋鋐（右）於2018年曾參選律師會，惟排尾二落選。（資料圖片）

律師會改選本月28日舉行，最資深5名理事需退任，其中包括熊運信、馬華潤、黃吳潔華、莊偉倫（Warren P. GANESH）及羅睿德（Robert C. RHODA）。民主派今年派出3人參選，由「人權律師」林洋鋐（原名林耀強）夥拍兩名反修例運動義務律師彭皓昕及蔡梓蘊出戰，他們頻頻發聲，曾批評港澳辦、中聯辦干預香港內部事務。

最新宣布參選的三人包括括黃耀初、蔡穎德及陳嘉豪，他們強調無政黨背景，其中黃耀初接受在Now新聞台訪問指，他律師會必須維持政治中立，但認為去年律師會的表現，與他的期望有落差，因為觀感上令社會認為側重在其中一邊，面對示威者的暴力時經常發聲譴責，質疑經常只講其中一邊是否中立，因此決定參選。

律師會改選本月28日舉行，最資深5名理事需要退任，包括前會長熊運信（圖）。

或左右會長選舉

不過，有律師會中人對此說法感不滿，指律師會去年已譴責社會活動中的所有暴力行為，又指蔡穎德為抗爭者提供法律服務，亦有在《立場新聞》等政治立場鮮明的媒體上曝光，質疑他們並非實際上「政治獨立」。

有律師會理事認為，理事會選舉變得愈來愈似立法會選舉，並非好徵兆。他強調，律師會作為專業團體，對社會事件的評論應單純以法律分析角度出發，如果理事會成員有既定政治立場，就會令律師會失去過百年一直政治中立及專業的身分。

另有律師會中人指，律師會作為專業團體，「無咁多時間講政治」，認為外界毋須過慮。他分析，建制派向來在理事會選舉佔優，收集大量授權票是致勝關鍵，但今年面對民主派來勢洶洶，建制派要做好動員工作，若5個理事席位由親民主派律師包攬，連同現任理事張達明及部分洋人律師，隨時左右理事會改選會長形勢。

律師會改選提名期本周三（6日）截止，完成改選後，將由20名理事互選正、副會長，已任兩年會長的彭韻僖按慣例需交棒，但仍要視乎改選後勢力分佈再作決定。