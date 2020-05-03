立法會選舉︳素人區議員退九龍西初選　「成全大局，誰做都一樣」

立法會選舉今年9月舉行，民主派現積極協調出戰人選，以取得過半議席（35+）為目標。其中在九龍西地方選區，據報有十多人有意出選，由於民主派以4席為目標，僧多粥少，故陣營擬在該區採取「初選加棄選」雙軌機制，準備於7月初舉行初選。 首批主張民主派須就「35+」訂立共同綱領的油尖旺區議員李傲然，今日（5月3日）通過社交網站宣布，現階段不會參與來屆九龍西選區選舉。他指，民主派目前需要團結一致，有見民主派在訂立共同綱領方面進度理想，他亦樂見其成，認為「邊個做都一樣」，因此成全大局。

油尖旺區議員李傲然宣佈不會退出九龍西初選。（資料圖片）

回覆查詢：邊個做都一樣，唔一定要係我

李傲然表示：「過去數個月香港處於社會政治動盪的大時代，未來九月若然仍有立法會選舉時，必然會再牽起戰幔，民主陣營的每一位都必然要團結一致。」他提到，過去兩次協調會議中，民主派在九龍西選區的協調原則大致已經有所共識，會以「全力抵制不義政權」為大方向，他對此樂見其成。

不過李傲然指，現時有近十五隊名單醞釀出選，為免最終建制派得利，細心考慮後現階段決定退出，來屆不會以名單第一位參與立法會九龍西選區選舉，但承諾會在不同崗位努力協助同路人，讓最多民主派名單進入議會。

否認持美國綠卡不合符參選資格

李傲然回覆《香港01》說：「成15隊去爭，咁爭落去最終都會係保皇黨（建制派）得利。既然綱領已經有，（民主派）邊個做都一樣，唔一定要係我。」

至於「現階段」退出，是否指日後如發生某些事件，如有參選人被DQ、共同綱領出現分歧等，便可能重新考慮？李傲然表示暫無考慮相關問題，強調現時最重要的是民主派團結一致。至於網上有傳言指他持美國綠卡，本身就不合符參選資格，李傲然表示並無此事。

目前綜合各方消息，民主派有十多張名單有意角逐九龍西直選，競爭非常激烈。除民主、公民兩大黨外，據報現任議員毛孟靜有意角逐連任，工黨劉小麗、民協深水埗區議員何啟明亦很大機會出戰。另外，青年新政前發言人周世傑、「逆權大狀」深水埗區議員劉偉聰、九龍城區議員曾健超均有意出戰；大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽、港龍空勤人員協會前主席施安娜、學聯抗爭者支援基金前主席劉澤鋒、代表本土新黨的九龍城大小事主席馮達浚也是潛在人選。

李傲然曾任理工大學校董會學生代表，於去年區議會選舉以素人身份出戰大角咀北選區勝出。外界一般相信，他和前立法會議員黃毓民份屬友好、本身有一定的本土派聯繫，如參選將能吸納本土票源。在民主派早期協調會議中，李傲然主張各黨派須就35+後的議會路線有基本共識，協調才有意義。