工聯會調查：逾半人認為治安較過去一年差　促盡快增加警隊撥款

警務處處長鄧炳強明日（5月5日）將出席立法會保安事務委員會，簡報2019年香港治安情況，工聯會今（4日） 召開記者會，公布就香港治安問題的調查結果。調查顯示，有過半受訪者認為香港治安較過去一年為差，另有四成六受訪者表示對於傷人及嚴重毆打感不安、三成人對縱火問題感憂慮。 工聯會立法會議員何啟明表示，近年香港治安轉差，政治事件令警力拉薄，他希望警隊撥款能夠盡快通過。何啟明又指，近年涉及「智慧型」罪案，如網上詐騙、電話騙案等，需要增加資源調查破案，才能有效打擊犯罪。

調查在5月1日勞動節進行，共收集3000份問卷，調查指近六成受訪者認為過去香港治安狀況較過往差很多，有三成人認為治安不如過往。對於現時的治安問題，有四成六受訪者擔心出現傷人及嚴重毆打，另有三成人對縱火問題憂慮，亦有一成二人對刑事恐嚇案感不安。另外有七成五受訪者認為未來非常需要增加資源，打擊罪案，亦有兩成受訪者表示需要加強資源維持治安，保障市民生活。

社區主任莫健榮表示，他服務的彩虹邨近年治安有惡化情況，出現數宗入屋行劫案件。其中一名女士在四月傍晚回家途中，遭蒙面者箍頸至後樓梯並奪取其財物，導致該女士現時回家都需要保安員陪同。另外，何先生亦曾在尖沙咀遭賊人開私家車門搶去其手機，他認為警方應該加緊巡邏，相信對賊人產生震懾作用。

工聯會新界東總幹事鄧家彪認為，香港現時的治安較過往差，即使政治事件以外，整體都有惡化的趨勢。他稱明白政治事件令警方成為磨心，但認為面對700萬名市民的安全以及阻止專業犯罪分子出現，他希望能增加資源維持治安，強調不只是警隊，海關的撥款都應該合理增加。