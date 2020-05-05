【內會風波】朱凱廸：李慧琼主持會議屬非法　「自己話自己有權」

立法會內務委員會本會期至今半年仍未選出正副主席，立法會主席梁君彥昨日（5月4日）公開外聘資深大律師余若海、孫靖乾的法律意見。文件提到，現任內會主席李慧琼可在新任主席尚未選出之時，召開會議以處理內會的事務，特別是急切或重要事務。李慧琼昨公布本周五將有兩個會議，上午繼續由郭榮鏗主持選主席，下午由她主持處理其他內會事務。 議會陣線立法會議員朱凱廸認為，事件是「典型中共操作」，為求政治目的不惜破壞制度，又認為該份法律意見變相取消主席選舉，更指出內會在立法程序上沒有必要角色，後果嚴重，更指周五下午由李慧琼主持的會議是非法。

朱凱廸。（資料圖片）

朱凱廸：變相取消內會主席選舉

朱凱廸在港台節目中提到，民主派過去半年的行動，是以大多數民意代表的身份，制止一些侵犯人權自由的法案，批評建制派為求執行北京任務，「破天荒」推翻立法會內部的法律意見，外聘一個合聽的法律意見。

朱凱廸認為，該份法律意見如果成立，是變相取消內會主席選舉，因為如果未能選出，舊有的主席就可做下去；再者，文件提出官員不一定要與內會主席磋商，就可交上大會二讀，即內會在立法程序上沒有必要角色。他認為後果嚴重，政府可以繞過一切阻止他們行事的程序。

朱凱廸認郭榮鏗一直按《議事規則》讓主席選舉的程序繼續進行，批評建制派不遵守規則。至於周五會議，他質疑李慧琼下午主持的會議是非法，「自己話自己有權」，忽然聽到一個外間法律意見，覺得合聽就會採納，形容此舉「虛偽」。至於民主派會如何應對、會否出席下午的會議，朱凱廸表示仍需詳細商討。

周浩鼎。（資料圖片）

周浩鼎：郭榮鏗「愚昧低水平」

民建聯立法會議員周浩鼎指，法律意見已直截了當地批評，郭榮鏗過去半年的行為屬濫權，突顯他「愚昧低水平」，並確立李慧琼可按法律意見繼續向前行，處理內會事務。他認為，這並非指外聘法律意見凌駕立法會內部的法律顧問，因一件事不同律師有不同法律觀點很正常，主事人即內會主席會作判斷，決定接納什麼法律意見。

周浩鼎強調，過去立法會主席都不止一次搵過外聘法律意見，就本屆立法會而言也有先例，例如修改《議事規則》一事。

公民黨立法會議員楊岳橋在商台節目指出，梁君彥並非內會成員之一，卻「挪用公帑向外尋求法律意見」，且內會沿用立法會法律顧問提供的意見逾7個月，為何要在此刻外尋意見，至今建制派亦未能解釋原因，形容是「輸打嬴要、仲要搵個資深大律師講，要壓倒內會內部意見」。他又指，一般尋求法律意見時，須向律師提供清楚明確的指引及背景資料，質疑梁提供資料時會否有引導性及立場。