內會風波︳建制派周五「雙會議」勢剪布　泛民：抗衡到底

民主派藉立法會內務委員會選舉主席程序「拉布」大半年，立法會主席梁君彥今日公開外聘資深大律師法律意見，指內會未選出新主席前，上年度主席，即現任內會主席李慧琼有權召開會議處理積壓的緊急議程。李慧琼隨即安排本周五（8日）召開兩節內會會議，早上先繼續選舉主席程序，並繼續由副主席、公民黨郭榮鏗主持；下午則由她主持特別內會，跟進外聘法律意見。 建制派計劃透過特別內委會，加上人數優勢，以投票方式通過外聘法律意見的建議。有民主派議員透露，他們考慮以眾籌方式取得另外的法律意見。周五的具體部署，民主派仍在商討如何應對，但有議員認為，今次事件的性質與去年《逃犯條例》修訂法案委員會的性質不同，即使再出現「雙胞胎」會議，最終亦難阻建制派以內會名義重啟議程。

李慧琼強調，她在周五下午的特別內委會上，會讓委員討論及發表意見，並最後由她作出裁決。（資料圖片）

李慧琼今日見記者時強調，她提出的安排，是按《議事規則》及《內務守則》所賦權行事。她又指，周五下午的特別內委會上，會讓委員討論及發表意見，並最後由她作出裁決。

有民主派議員認為，余若海和孫靖乾的法律意見只會被用作「工具」，相信李慧琼定必以此法律意見作為依據，對法律意見的說法照單全收。這議員表示，民主派將商討應對方式，抗衡到底，但亦指出，相信去年《逃犯條例》修訂法案委員會因鬧出「雙胞胎」而「打大交」的畫面難以再此發生，因為今次事件的性質不同。

另有民主派議員倡議，可透過民主派的名義，另外尋求一份法律意見，以抗衡由梁君彥外聘的余若海及孫靖乾法律意見，且有指曾考慮透過眾籌方式進行。但亦有議員認為此做法只是「燒錢」，因為最終建制派和李慧琼也只會運用「議員暴力」，強行就內會情況作出最終定奪，屆時郭榮鏗將無法如主席選舉般主持會議，屆時惟一有權主持會議的人，將很可能是作為現任主席的李慧琼。

之前李慧琼亦有行使其主席權力安排內會會議，故泛民亦很難對其現任主席身份提出質疑。