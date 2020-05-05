內會風波｜建制派動議譴責郭榮鏗　料最快5月20日大會討論

立法會內務委員會停擺逾半年，「兩辦」早前發聲明譴責主持主席選舉的公民黨郭榮鏗，立法會主席梁君彥昨日公布外聘資深大律師的法律意見亦指，郭榮鏗在會上處理的多項建議與選舉無關。 工聯會麥美娟、新民黨葉劉淑儀、經民聯梁美芬及民建聯周浩鼎，今日（5日）向立法會大會提交動議，譴責郭榮鏗主持內會主席選舉期間，未有正當執行《議事規則》和《內務守則》的規定，使立法會未能正常運作及履行其法定職能。 郭榮鏗回應指，自己一直按議事規則主持會議，不會對議會外任何人「說三道四」感到壓力。

建制派議員動議譴責郭榮鏗。（陳綽嵐攝）

麥美娟指，郭榮鏗在會上多次容許委員就主席選舉無關的事宜發言，藉提出多項規程問題發表意見，浪費大量會議時間，導致內會停擺超過半年，仍然未能選出主席，並批評郭榮鏗阻礙立法會履行其憲制責任及職務，癱瘓議會運作。她認為，郭的行為違反就職誓言，因此提出議案，預料最快可以於本月20日大會上討論。

梁美芬認為，郭榮鏗議會上的表現是「攬炒」，並指郭早前在記者會上沒有否認「拉布」，目的阻止《國歌法》再上內會，為郭濫用職權的鐵證，斥責此舉嚴重傷害公眾利益，希望透過議會辯論，改變現時的狀況。她又說，每位議員都可以尋求不同法律意見，惟認為應正視立法會的角色，呼籲泛民議員「收手」。

郭榮鏗回應指，自己一直以來都是根據《議事規則》主持會議，會議流程是由議員處理問題的方式決定，不可能阻止議員在會上執行其法定職責及進行提問，強調日後都會一直按議事規則主持會議，其他人均沒有資格說三道四。他又說，立法會主席非內會成員，不明白立法會主席梁君彥尋求外間法律顧問的用意，不會因為議會外有任何人「指指點點、說三道四」而感到壓力。