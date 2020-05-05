內會風波︳泛民眾籌35萬元另聘法律意見　陳淑莊批李慧琼僭建權力

立法會內會經過16次會議後仍未能選出正副主席，立法會主席梁君彥昨日（4日）公開外聘資深大律師法律意見，指內會未選出新主席前，上年度主席李慧琼有權召開會議處理積壓的緊急議程。李慧琼隨即安排本周五（8日）召開兩節內會會議，早上先由副主席、公民黨郭榮鏗繼續主持選舉程序，下午則由她主持特別內會跟進外聘法律意見。 民主派議員今日（5日）發起眾籌，另行聘請熟悉議會及憲制運作的2名資深大律師，索取獨立法律意見，以補充及平衡立法會外聘法律意見的缺失。民主派會議召集人、公民黨陳淑莊表示，外聘大律師費用約35萬元，22名泛民議員先集資11萬元，餘下的26.4萬元以眾籌募捐。

陳淑莊形容時間緊迫，希望能在周五的內會會議前取得法律意見，而眾籌會以公開透明的原則向公眾交代經審核的賑目，餘款會平均捐予「612人道支援基金」及「守護公義基金」。（鄭子峰攝）

陳淑莊形容時間緊迫，希望能在周五的內會會議前取得法律意見。是次眾籌會參考《禁蒙面法》司法覆核的做法，由第三方大律師及會計師擔任款項信託人，並以公開透明的原則向公眾交代經審核的賑目，餘款會平均捐予「612人道支援基金」及「守護公義基金」。

陳淑莊稱，梁君彥以公帑製造所謂「法律基礎」，供李慧琼作自我裁決、僭建權力，「球證、球員都係佢」，有嚴重的利益衝突，相信社會對李慧琼仍否適合主持會議自有公論。陳淑莊承認，難以預計外聘法律意見的結果，有比梁君彥的外聘意見更差的可能，要根據意見才能部署下一步的行動。她希望市民能一同參與，勿讓中央進一步插手內會事務，成為往後一系列行動的燃點。

即點擊影片，足本重溫泛民眾籌詳情：

另外，對於特首林鄭月娥今早見傳媒時，自言有閱讀過外聘法律意見，陳淑莊感到疑惑，因為該份文件屬立法會內部機密文件，只供議員參閱。她又認為，本月底將舉行兩會，相信林鄭急切希望通過《國歌法》「交功課」，以免在中共眼中的評分進一步下跌。

林鄭今早又提到，內會若再有法律問題可尋求司法裁決。陳淑莊反駁指，終審法院首席法官馬道立亦曾表示，政治問題不應該在司法場所處理。