陶輝牌照屋｜鄧炳強：涉霸佔官地警官未被停職　正進行內部調查

近日多名警隊高層被指寓所發現懷疑僭建物、霸佔官地，警務處處長鄧炳強出席立法會保安事務委員會後見記者時被問到，涉事警務人員曾否向處方通報及處方有否斥責相關人士，鄧炳強只是多次重覆，事件正在調查，須待調查完成後方能回答，涉事警察目前未有停職。

助理警務處長陶輝涉嫌非法租用牌照屋。陶輝所居住的單位外設有木欄，內面有一個小花園。（張浩維攝）

鄧炳強解釋，警隊有既定程序處理停職事宜，其中一個因素為如果被證明指控屬實，會否導致被革職，現時得悉的是有警員涉違反土地使用條例，現正由相關部門進行調查；紀律方面，警務處亦正作出跟進，循涉事警員是否違反內部指引及公務員守則方向進行調查，3名警員暫未停職，認為事件屬個別警員的個人事務，非執行公務，不會為此而向公眾致歉。

記者工作期間被票控 鄧炳強：如不同意可到法庭抗辯



本月1日有兩名記者在沙田新城市廣場採訪期間，遭警員以限聚令票控，鄧炳強指，限聚令中有部分人士獲豁免，包括正在執行工作的人士，但警方會視乎個別案件，如果該名人士的行為不是「被豁免的行為」，警方都會考慮發出告票，警方有影片紀錄整個票控過程，如果被票控者認為自己沒有違反限聚令，可到法庭抗辯。

另外，亦有記者問及限聚令放寬後會否減少警方票控數字，鄧炳強指，條例的目的是希望市民保持社交距離，減緩疫情，發出告票並非警方最想做的事，又指大部分警員都只是作出勸喻，在「迫不得已」的情況下才會作出票控，現時會根據今日公布的新規定執法。