【反修例】警方拘捕8001人　鄧炳強︰去年底起中學生比例增

警務處處長鄧炳強今日（5日）出席立法會保安事務委員會，交代去年本港治安情況。 就反修例示威浪潮，由去年6月至今年4月15日共有8,001人被捕，當中1,365人已被起訴，556人被控暴動罪。鄧炳強指，被捕人當中有3,286人報稱是學生，佔整體約41%，未成年被捕人比例上升至30%，被捕中學生人數自去年12月起超越大專生。 另外，今年第一季整體罪案數字較上一季少20%，但較2019年同期增加3700宗，主要是詐騙案增加。鄧炳強歸究受反修例事件帶來的「不良社會效果」影響，加上疫情打擊經濟轉差衍生騙案等。

就反修例事件，鄧炳強指，由去年6月至今年4月15日共有8001人被捕，1365人已被起訴，當中556人被控暴動罪，目前有87人須承擔法律後果，包括29人簽保守行為，另外57人被定罪，其中15人被判囚，刑期由2星期至14個月不等。

8001人當中有3,286人報稱是學生，佔整體約41%。當中60%是大專生，40%是中學生，未成年被捕人比例，由去年7月、8月的佔6%，升至今年2月的佔30%。鄧炳強指出，由去年12月起按月被捕中學生人數超越大專生被捕人數。

鄧炳強多番指有人煽動暴力以取「政治紅利」

鄧炳強在開場發言及回應議員質詢時，多次強調年輕人被人利用為獲取「政治紅利」的犧牲品，背後煽動的人就逃避罪責。近期警方檢獲爆炸品，他形容是本土恐怖主義，將利用反恐條例打擊。鄧炳強透露，會爭取添置裝備，保安局亦正研究「辱警罪」。金融界立法會議員陳振英建議，在罪行分類中新增一項「恐怖襲擊」。

民主黨林卓廷對於鄧炳強不斷強調有人煽動暴力以獲取「政治紅利」，要求提供相關證據及有多少人因涉及煽動暴力被捕。鄧炳強解釋指這些人是在背後用迂迴、不易見的方法，自己就逃避罪責。林卓廷質疑至今無背後「煽動」的人因而被捕，是否調查無能，鄧炳強續指有關「煽動」言論在網上已可見。

林卓廷質疑鄧炳強的說辭自相矛盾，未有確實證據下作政治指控，鄧炳強即回應，不點名指有幾位議員的發言「就係活的證據」，指他們包庇示威者及將責任擺在警方，及質疑政府用《反恐法》控告示威者，都屬為獲「政治紅利」。人民力量陳志全及工黨張超雄認為，交不出證據的指控空虛，「正正是加深仇恨。」

鄧炳強談7.21重申「有好多場景」

公民黨陳淑莊透露，她有當日為7.21元朗西鐵站襲擊事件報案的錄音，警方清楚指出在地面有指揮中心應對，但幾時設立、什麼人領導，至今仍未獲細節。鄧炳強指，警方接獲涉及7.21的投訴有53宗，已設專隊調查。鄧炳強重申當日有好多場景，稱包括有「黑衣暴徒用滅火筒、喉噴射。」

泛民繼續關注應設獨立調查委員會檢視警方武力使用，鄧炳強重申，監警會有足夠經驗及有效。

按刑事案件分類，去年增幅最多的案件的是刑事毀滅、爆竊、縱火；跌幅最多的案件為店舖盜竊、嚴重毒品罪行、三合會相關罪案。（立法會文件截圖）

今年首季詐騙案增2200多宗 逾七成涉口罩

2020年第一季整體罪案數字較上一季少20%，但較2019年同期是增加3700宗，升29%，主要是詐騙案增加2200多宗，當中1600多宗涉及口罩詐騙，縱火及刑事毀壞約增加500宗。鄧炳強歸究是仍受反修例事件帶來的「不良社會效果」影響，「守法意識變得薄弱」，加上疫情打擊經濟轉差衍生騙案等。

據警務處數字，本港去年整體罪案有59,225宗，較2018年上升9.2%，為2007年以來首次回升。整體破案率為37.1%，比2018年下跌9.4個百分點。鄧炳強指，去年上半年整體罪案數字跌幅，被7月起反修例事件衍生的罪案「抵銷」。暴力罪案方面，去年共有9,690宗，較2018年增加806宗，上升9.1%，而破案率為51.3%，下跌13.8個百分點。

按刑事案件分類，去年錄得增幅的案件，最多的是刑事毀滅、爆竊、縱火，分別較2018年增加2,626宗、819宗、637宗。車內盜竊、傷人及嚴重毆打，分別增加437宗、339宗。