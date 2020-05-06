香港再出發大聯盟 |張翔、段崇智加盟　未見郭位　城大：政教分離

「香港再出發大聯盟」5日舉行成立典禮，從名單所見，多名大專院校校長擔任共同發起人，而城大校長郭位則不在名單上。城大發聲明表示，校方執行「教研合一、政教分離」大方針，專注教研，大學內閣集體商議郭位不加入大聯盟擔任共同發起人。

香港再出發大聯盟共有超過1500名共同發起人，學界方面涵蓋多名本地大學校長，包括港大張翔、中大段崇智、科大史維、浸大錢大康等都榜上有名，但名單上未見城大郭位，引起關注。（資料圖片）

香港再出發大聯盟共有超過1500名共同發起人，學界方面涵蓋多名本地大學校長，包括港大張翔、中大段崇智、科大史維、浸大錢大康等都榜上有名，但名單上未見城大郭位，引起關注。

城大晚上發聲明表示，近十年來，城大執行「教研合一、政教分離」的大方針，又指「術業有專攻，君子務本，大學師生應該致力教研學習」。

聲明又特別提到，城大呼籲維護社會安定、支持一國兩制，「去年的社會事件，城大守正不阿，勇於擔當。」聲明說，今年社會持續不寧，城大不變初心，不改信念，捍衛學術自主；城大推動學生就業輔導計劃，並已付諸行動，「此與社會跟大聯盟的期許一致」。

最後，聲明強調：「作為學術科研的中流砥柱，我們遵奉本業，任重道遠，專注教研，各司其職，明年此日更美好，大學內閣集體商議郭位校長不加入香港再出發大聯盟擔任共同發起人。」

去年反修訂《逃犯條例》爭議愈演愈烈下，多間大學校長與校內學生公開對話，其中郭位拒絕與城大學生會公開對話，一度引來城市大學教職員及校友於校內舉行集會，並將標語貼到校長室位於的鄭翼之樓外。其後郭位多次接受傳媒訪問表示，大學應保持政治中立，做到「政」「教」分離，不欲外界挾大學作政治表態。