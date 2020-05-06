【香港再出發大聯盟】譚耀宗：年初開始構思成立　下周會有新公布

由兩位前特首董建華和梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」昨日（5月5日）宣布成立，有1,545名共同發起人，網羅絕大部分建制派名人、商界等人士，全國人大常委譚耀宗出任秘書長。 譚耀宗今早（6日）在港台節目中提到，大聯盟是在本年初開始構思，旨在凝聚各階層力量助香港走出困境。他表示，大聯盟尚有許多工作仍在籌備階段，未到相當具體，但預料下周會公布一些和經濟有關的內容。

譚耀宗表示，今年年初董建華、梁振英和他有見香港社會陷入困境，希望想方法凝聚各階層力量，集思廣益。他認為，香港經濟基礎不錯，財政有盈餘，去年的人為事件和今年的疫症，對香港經濟造成大傷害，近期暴力事件也重現，希望助香港走出困境，因此聯盟的籌備時間不算很長，但他感到欣慰的是反應不錯，有很多人願意參加。譚耀宗又透露，仍有很多朋友表示認同聯盟的宣言方向，往後或有第二批共同發起人。

至於聯盟的具體工作，譚耀宗表示本周末有一千萬個口罩派發行動，其中600萬個是成人口罩，在街頭派發，每包10個；另外400萬個是兒童口罩，聯絡不同學校分發，因他留意到復課後學生對口罩的需求將會上升。他又指，大聯盟往後會做一些和經濟有關的工作，和不同機構合作，作一些呼籲等等，目前反應也不錯，預料下周會有新信息公布。

政治方面，譚耀宗指現階段未有討論到具體工作，但認為《基本法》是實行一國兩制的依據，會希望市民對《基本法》有更多了解，減少誤會，並繼續宣傳暴力不是解決問題的方法。他強調，不是認為政府做得不好才成立聯盟，認為特區政府比起世界不少國家地區，對疫情掌控已做得不錯，但當然總有地方可以做得更快更好，所以聯盟的角色不是攻擊，而是協助政府，補足政府工作程序的效率不足。

有關聯盟的資金來源，譚耀宗指需要從社會籌募，又指聯盟對資源的運用控制得較嚴謹，需要在社會上找不同人士支持。