再出發大聯盟｜前主播曾子晴加入　曾上街反修例　被指「假黃絲」

由兩位前特首董建華和梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」昨日（5日）成立，有1545名共同發起人，當中絕大部分為建制派，未見有民主派人士加入。 不過，長長的名單中亦有部分年輕KOL加入，包括亞視前財經主播曾子晴，她昨日在網上稱「做正確的事問心無愧」，榮幸有機會另一發起人、長和系創辦人李嘉誠共事，但迅即被網民翻舊帳，指她曾在去年反修例示威初期以高價賣「我係香港人」T恤。 翻查其Facebook，曾子晴曾參加去年6月16日的反修例遊行，並留言稱「做自己認為正確的事」，有網民質疑曾子晴現時加入建制聯盟是「假黃絲」，想討好兩邊立場的人。

曾子晴昨日（5日）在個人Facebook專頁公布，自己是「香港再出發大聯盟」發起人之一，稱「做正確的事問心無愧」，希望「不分黃藍帶動香港團結一致，邁步向前」。

惟去年7月，曾子晴曾在網上賣「我係香港人」T恤，雖然帖文沒有明確表明立場，但亦曾在留言中表示「支持學生」，大批網民因此狙擊曾子晴，質疑其政治立場。

前亞視財經主播去年7月在個人專頁上宣傳「我係香港人」Tee。（曾子晴FB）

曾子晴當時在個人專頁上載穿着印有「我係香港人」字眼T恤的照片，配文「不想說明，只想反應」，並以100元一件出售。T恤為另一位設計師的作品，曾子晴被指以成本價50元向該名設計師訂購，轉手賺一倍差價，原創設計師在Facebook及討論區發文表示不知道她擅自抬高價格，對此非常憤怒。

大聯盟秘書長、全國人大常委譚耀宗接受傳媒查詢時表示，聯盟多達1,500個發起人，他未必認識所有人，又說擔任共同發起人都認大聯盟宣言。