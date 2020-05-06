律師會改選｜反修例義務律師成功協調　合組5人名單搶攻理事會

香港律師會本月28日舉行周年會員大會，改選5名理事，報名期今日（6日）截止。被形容為「開明派」、曾任義務律師協助反修例運動示威者的兩隊律師團隊，今日一同到律師會提交報名表格。 早前兩隊各組三人名單宣布參選，包括由「人權律師」林洋鋐聯同反修例義務律師彭皓昕及蔡梓蘊；以及義務律師蔡頴德聯同律師會年輕律師小組主席陳嘉豪、公益律師服務委員會委員黃耀初，合共6人競逐五個理事職位。 雙方報名期截止前成功協調，屬「林洋鋐名單」的蔡梓蘊宣布退選，她表示兩隊互有長處，一起合作對整個競選更好，因此經商討後決定由其餘5人參選，她則轉到幕後繼續協助競選工作。

林洋鋐團隊在政綱中表明支持成立獨立調查委員會及爭取一人一票選會長。（鄭榕笛攝）

林洋鋐團隊彭皓昕為公民黨成員

林洋鋐團隊在政綱中表明支持成立獨立調查委員會、爭取一人一票選會長。林洋鋐前年曾與港大法律學院首席講師張達明合組名單參選理事，惟得票排尾二落敗，他1989年六四事件時擔任學聯主席，近年亦曾協助佔中示威者打官司。

其隊友彭皓昕為公民黨成員，她認為兩隊對法治理念相近，強調法治不止是既念，而是律師賴以維生的制度，事關所有律師會成員的利益。

蔡頴德：律師會首要保持政治中立

曾協助反修例事件被捕人士的蔡頴德指，聯合陳嘉豪、黃耀初出戰，三人均稱「無黨派」，且曾參與律師會工作經驗。蔡頴德表示，律師會不是政治團體，首要保持政治中立，但如有社會議題牽涉法律，律師會可以提出法律意見。

對於成立獨立調查委員會，她認為既然市民質疑有人執法不公，「成立獨調會是找出真相的好方法，這方面我們不反對」，但政綱重點着眼於確保律師專業服務水準及改善會員福利。

律師會理事會每年改選五名最資深理事，包括熊運信、馬華潤、黃吳潔華、莊偉倫、羅睿德需退任，惟後兩者將競逐連任。據悉，其禮律師行合夥人馬康利（Simon McConnel）、律師會外部事務常務委員會龔海欣、蕭振邦律師行顧問律師嚴坤穎均有意參選。