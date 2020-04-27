新冠肺炎｜香港民研：「復聚指數」40.2分　市民重新聚會意欲急升

香港民意研究所今日（27日）發表「疫後復常指數」最新數字，以100分為滿分計，「復工指數」為33.5分，「復課指數」為20分，「復聚指數」是眾指數中最高，有40.2分，比上星期的27.6分急升，數愈高代表市民愈希望該項目回復正常。 民研行政總裁鍾庭耀指，即使最高的「復聚指數」仍不過半，即支持解除限聚令的市民不過半。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，指數有助政府、議員參考民情對防疫措施的看法，希望民間有更多類似研究。他認為，5月7日前有否本地新冠肺炎傳播鏈，將是考慮放寬部分防疫措施的標準，但強調應逐步放寬，又認為絕不應該放棄入境管制措施，以盡量避免再有病毒從外地流入香港。

就未來一個月認為自己有多大機會感染新冠肺炎的數字，5成半隨機受訪者及6成3自願受訪者認為少於5成機會感染，1成多人認為5成，而認為高於5成的，只有少於10%。（盧翊銘攝）

市民相信感染風險下降 對港府滿意度增

香港民研亦公布了4月14日到4月24日的社區健康指數，當中包括兩個群組成員，分別為隨機的885人代表組群樣本，以及9073個自願參與計劃的自結組群樣本。

就未來一個月認為自己有多大機會感染新冠肺炎的數字，5成半隨機受訪者、6成3自願受訪者認為少於5成機會感染，1成多人認為5成；認為高於5成的，只有少於10%。與過去比較，香港民研數據經理戴捷輝指，兩個群組認為自己會感染的數字都有所下降。

鍾庭耀指，今次推出的4個指數項目，是4月27的指數，而由於研究是由本月22日開始，現已可看出數據上一定變化。他表示，近日零感染日數增加之下，各項指數都會向上升，反映了民情上正常的心理變化。他相信，可能有市民會認為「限聚令」在執法上，對市民生活多了限制，包括認為警方使用「限聚令」應對示威活動，或許會因此希望限聚令盡快取消。

香港民研行政總裁鍾庭耀指，即使最高的復聚指數仍不過半，即支持解除限聚令的市民不過半。（資料圖片/羅君豪攝）

五成人不滿政府抗疫表現

至於對港府在肺炎表現的不滿度，代表組群不滿度50%，自結組群61%，兩個群組比上次調查的不滿度都明顯下跌，而滿意度有明顯上升，代表組群31%，自結組群29%。

而問及市民有多不滿世衞的表現，代表組群為52%不滿，滿意度25%；自結組群 65%不滿，22%滿意表現。戴表示，今次結果不滿政府表現的數字，是過去調查以來最低一次，而滿意度亦是過去最多。

當嘗試將政府及世衞比較，市民對世衞的不滿率較高，滿意度則是港府高於世衞。

本身是感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，今次疫情不會到夏天即完結，不少學者都指出，疫情可能持續至疫苗面世才能解決。（資料圖片/勞敏儀攝）

傳染病專科醫生：疫情夏天不會結束 放寬措施參考有否傳播鏈再現

本身是感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，今次疫情不會到夏天即完結，不少學者都指出，疫情可能持續至疫苗面世才能解決。他強調防疫措施不能鬆懈，例如新加坡早期疫情不算太差，但隨外勞群組出現，確診數字現已遠多於香港，因此需要警醒，如果本港社區的個案再開始增多，防疫措施推出一定要快、狠、徹底。

對於本港未來在疫情上有何風險，曾祈殷認為主要在於外地入境人士及康復患者的復陽情況。故入境口岸的措施方面一定要有足夠資源，而康復病人離院後亦應繼續隔離，要有計劃基於何種準則才可讓確診者出院離開。

曾祈殷相信，本港作為外向型經濟體，不可能連續28日沒有輸入的確診個案，故他認為可以5月7日前，有否大型傳播鏈再現，作為參考是否放寬措施的指標。