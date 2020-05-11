立法會選舉｜傳代表泛民挑戰盧偉國　工程師黃偉信：現非攬炒時機

立法會選舉今年9月舉行，民主派積極協調出戰人選，包括搶灘多個功能組別，以取得過半議席（35+）為目標。其中在工程界，據悉已敲定由年僅37歲的年輕土木工程師、香港青年專業聯會創辦人黃偉信出戰。黃接受《香港01》查詢時稱，希望有機會為業界出一分力，未有否認或承認出戰。 公民黨早前公開表示，若民主派成功做到35+，而特首在《施政報告》中再不回應五大訴求，必定否決所有政府撥款申請和法案，與政府「攬炒」。但黃偉信認為，在現時社會經濟飽受疫情衝擊下，「攬炒」非合適時機，強調自己是從專業角度判斷每件事，與其他民主派立場非鐵板一塊。

黃偉信批評，現任議員盧偉國未有為業界爭取利益，表現失職。（資料圖片）

立法會選舉工程界別是以「個人票」為單位，早成民主派重點「光復」的界別。在2016年選舉中，現任議員經民聯盧偉國以3,906票勝選，民主派的程明達獲2,097票，惟有逾5,000名工程師尚未登記為選民，外界關注，該議席會否成為民主派有望翻盤的三個功能界別之一（另外兩個分別是飲食界和建築、測量、都市規劃及園境界）。

黃偉信未有加入政黨、亦非特首選委，現任香港工程師學會物流及運輸分部事務委員。現職工程顧問公司、專責多項大型發展項目的他，批評現任工程界議員盧偉國表現失職，未有為業界爭取利益。黃以早前在立法會討論的東涌延線為例，認為盧偉國未有積極提問，包括質詢政府的工程造價、通車日期為何由2023年延遲至2029年等，「東涌西延線在《鐵路發展策略2014年》已經提出，拖延了六年，現在才說2029年完工，過去六年盧偉國在議會做了甚麼PUSH政府？」

從專業角度判斷 不反對明日大嶼

對於民主派的「35+」口號，黃偉信表示支持，認為此舉可逼使政府與民主派談判，「唔再只係同建制派數夠票就過（議案）」，但他強調「35+」的目標應是逼政府「埋枱講數」，而非「攬炒」，甚麼都反對，甚麼都否決，例如上年初鬧得沸沸騰騰的「三隧分流」方案，他非一刀切反對，只是要求政府紅隧和東隧的加費逐步遞增，而非一口氣加至40元。又例如明日大嶼計劃，他也不覺得是洪水猛獸，只是希望政府提出「改良版」，縮小發展的規模，以及做好人口規劃，如填海800公頃可解決市民居住問題，便只填海800公頃，不應僵化地按原計劃填海1700公頃。

不過黃偉信坦言，在政改、23條等政治議題上，會與民主派的理念相近，「呢方面應該會好一致」。

據悉負責協商民主派參選立法會的香港大學法律系副教授戴耀廷，已接觸黃偉信。