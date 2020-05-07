郭榮鏗引法律意見：李慧琼無權主持內會其他議程　涉利益衝突

立法會內務委員會至今仍未選出正、副主席，立法會主席梁君彥早前諮詢資深大律師余若海及孫靖乾的意見，認為現任內會主席李慧琼，有權在郭榮鏗主持的內會未選出主席前，召開內會特別會議。李慧琼隨即宣布，明日將召開兩個內會，早上會議繼續選主席，下午將召開「特別內務委員會」，跟進有關的法律文件。 民主派早前亦諮詢資深大律師戴啟思、名譽資深大律師陳文敏及三名大律師的法律意見。公民黨郭榮鏗今(7日) 表示，他們審視《議事規則》的歷史和背景後，指內會一日未選出主席，現任主席李慧琼無權處理選舉以外的任何事項，如被提名則由內委會副主席負責，否則會造成「好大的缺口」，更涉及利益衝突和濫權，認為梁君彥尋求的外間法律意見「站不住腳」。

郭榮鏗稱，法律意見指他早前所處理的一切事項，例如處理議員提出的動議等，都是應有的權力。（羅君豪攝）

對於戴啟思的法律意見，郭榮鏗稱理據非常充分，認為若有任何法律意見可以向他提出。郭榮鏗稱，會將法律意見發給全體內會委員和梁君彥。郭榮鏗亦補充，法律意見指出，他早前所處理的一切事項，如處理議員提出的動議等，都是應有的權力。

郭榮鏗稱，明日他會一如既往按《議事規則》主持會議，明日下午召開的會議應該是選舉主席，而不是秘書處發出通告所指的緊急事項，重申李慧琼無權處理。

至於他會否在下午會議照常到主席台主持會議，他稱預計上午的會議將有議員提出關於下午會議和權力限制的問題，他會聽取意見後再作出相應裁決。

陳淑莊稱，法律意見提出內會的「緊急事項」並沒有客觀定義，她擔心若擴大現屆內會主席的權力，將帶來長遠的利益衝突問題。（羅君豪攝）

民主派會議召集人陳淑莊表示，法律意見與立法會法律顧問大致相同，如李慧琼作為主席候選人，仍有權主持會議將會涉及利益衝突和濫權，形容此舉是嘲弄《議事規則》和《內務守則》。

陳淑莊認為，建制派應懸崖勒馬，而非輸打贏要。

陳淑莊續稱，法律意見提出，內會的「緊急事項」並沒有客觀定義，她擔心若擴大現屆內會主席的權力，將帶來長遠的利益衝突問題，甚至會延伸至其他委員會。對有報道指梁君彥外聘的法律意見有部分未有公開，陳淑莊質疑梁君彥為何「收收埋埋」，部分內容完全不談，全體民主派議員將會去信梁君彥，要求盡快交代。

議會陣線毛孟靜表示，余若海的法律意見提到現任內會主席「咩權力都有」，質疑為何現任主席不能暫代梁君彥主持大會。公民黨楊岳橋指，民主派諮詢的法律意見將會向全港市民公開，批評梁君彥卻不肯公開用公帑尋求的法律意見。

梁君彥在立法會大會完會後被問及事件，他僅稱部分內容只提供予主席，因擔心會引起法律訴訟；李慧琼則指，現時仍未接獲民主派尋求的法律意見，僅重申原則上郭榮鏗只能夠負責進入選主席程序。