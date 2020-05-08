內會風波︳法律顧問：與建制外聘法律意見一致　李慧琼有權主持

立法會內務委員會風波持續整日，其中一個關鍵在於原內會主席李慧琼是否有權主持下午的會議。立法會法律顧問去年10月時表明，內會的首項事務是選舉內會主席，選舉完成之前不得處理其他事務。因此，梁君彥早前外聘的資深大律師余若海和孫靖乾法律意見，被指與立法會法律顧問此前說法有衝突。 在今日（8日）下午的內會會議，立法會法律顧問馮秀娟解釋，秘書處在10月份的說法與外聘資深大律師的法律意見，「表述不同但意見一致」。

李慧琼強調，她今日主持會議，是根據《議事規則》及《內務守則》合法行使權力，未來會繼續主席會議，處理急切及重要事項。（羅君豪攝）

馮秀娟指，秘書處去年10月擬備文件時，內會未有出現不正常情況，惟半年過去，內會仍未選出主席，目前情況並非正常情況，「秘書處無預期選舉會出現咁長嘅延誤」。她形容情況就於財委會的37A議案，「無諗過會有議員提出數以千計的議案」，強調要解決的是問題本身，而非議事規則中的原意。

她表示，現任內會主席李慧琼過去已多番解決選舉延誤的問題，當時各議員亦沒有異議。馮秀娟又說，若李慧琼認為今日需要開會再解決有關問題，秘書處同意做法，並認為是適當。

馮秀娟總結指，秘書處就解讀《議事規則》及在應用上，考慮了三大原則，包括：一、選舉主席的重要性；二、選舉公平的問題；三、解讀時不能癱瘓議會。她又強調，無論由哪一位議員主持會議，秘書處都是把持同一原則。

李慧琼：不論過往或現在都尊重立法會法律意見 未來會繼續主持會議

李慧琼在聽取各議員表達意見後，強調她今日主持會議，是根據《議事規則》及《內務守則》合法行使權力，為了解決內會積壓事務，不論過往還是現在，她都會尊重立法會法律意見，未來亦會繼續主席會議，處理急切及重要事項。