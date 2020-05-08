李慧琼重奪內會主導權　選主席及處理緊急事務「雙軌」並行

立法會內務委員會停擺半年，今天（8日）分別上、下午召開特別會議，上午先由公民黨郭榮鏗主持選舉主持環節，下午則由民建聯主席、仍任內會主席李慧琼主持會議。會議爆發激烈肢體衝突，以民建聯議員為主的骨幹與立法會保安築起防線，保護李慧琼，多名民主派議員則屢次衝擊防線，期間更出現工聯會郭偉强強行拖行人民力量陳志全的驚心一幕。 至會議中段，郭榮鏗指李慧琼主持的會議屬非法，宣布會議結束，泛民在其帶領下離開會議廳。隨後，建制派火速處理多條附屬法例和法案委員會工作，其中完成四個法案委員會報告匯報，並表明不反對政府隨時就法案恢復二讀，並決定就終審法官等資深司法人員任命成立小組委員會。此例一開，料下周五（15日）將再次出現兩節內會會議，「武打片」隨時下周上演續集。

立法會內委會情況混亂。（羅君豪攝）

保安、民建聯護送李慧琼登主席台

由李慧琼主持的內會特別會議原訂下午2時半召開，教育事務委員會主席葉劉淑儀於下午1時宣布結束委員會會議後，李慧琼即由立法會保安和民建聯「男子組」護送至主席台，成功「搶位」，並由多名保安以人釘人戰略阻民主派議員靠近。多名建制派和民主派議員在主席台前互相指罵及發生肢體碰撞，其中朱凱廸、陳志全多次站在椅子上，朱更嘗試爬牆靠近主席台，惟遭保安和建制派議員重重包圍。另一邊廂，陳志全一度被工聯會郭偉强強行拉在地上拖行，郭的黨友麥美娟有上前阻止，鄭松泰及郭家麒其後亦介入扶起陳志全，情況混亂。

雙方激鬥持續至原定的開會時間二時半，李慧琼在民主派一片「李慧琼越權」的叫聲中宣布會議開始，李慧琼強調自己有權主持會議，她多次警告多名民主派議員阻礙會議進行，有機會違反《立法會權力及特權條例》，促議員盡快返回座位，讓法律顧問解釋法律文件的意見。

多名民主派議員仍然手持「李慧琼越權」的紙牌並高叫口號，數名議員多次嘗試走向主席台，其後朱凱廸和陳志全先後被保安抬離會議室，民主黨胡志偉、黃碧雲、許智峯、林卓廷、鄺俊宇及尹兆堅、公民黨楊岳橋及譚文豪同樣被逐，尹兆堅被抬離場時感不適，需送院治理，議會陣線毛孟靜和民主黨鄺俊宇在混亂之中受傷，傷及肩膀和手部。

+ 14 + 13 + 12

通過就資深司法人員任命成立小組委員會

至下午4時15分，毛孟靜發言指郭榮鏗才是真正的會議主持（Real Chairman），郭榮鏗隨即以咪高風再次宣布會議屬非法，宣布會議結束，除了民主黨鄺俊宇和工黨張超雄，其餘被未逐的泛民議員離席。隨後建制派就兩名資深大律師為立法會提供的法律意見繼續發言，及後就多條附屬法例成立小組委員會，《2018年旅館業(修訂)條例草案》委員會、《消防安全(工業建築物)條例草案》委員會、《2018年歧視法例(雜項修訂)條例草案》委員會和《2019年職業退休計劃(修訂)條例草案》委員會的法案委員會主席則在會議尾聲作出報告，並表明不反對政府把四項草案恢復二讀，同時在無爭議下決定就終審法官等資深司法人員任命成立小組委員會。會議結束後，建制派罕有地未有見記者。

建制會後未有見記者 情況罕見

由李慧琼主持的內務委員會特別會議今天獲得立法會秘書處、法律顧問和保安團隊加持成功召開，確立李慧琼作為仍任主席召開會議的權力，料下周李慧琼將同樣召開兩個會，分別由郭榮鏗主持選舉主席的首節會議，及由李慧琼主持、處理內會正常事務的會議。因此，泛民、建制武鬥的情況或會持續上演，續集甚至最快於下周五再次發生。一旦《國歌條例草案》排上特別內會的議程，雙派「武鬥」程度勢升級。

+ 14 + 13 + 12

梁美芬建議李慧琼：最後才處理選舉主席相關事宜

李慧琼在會上表明未來將會繼續主持會議，處理急切或重要事務。經民聯梁美芬則建議李慧琼，若她下次召開特別會議時，應把有關討論選舉主席事宜放在議程最後部分，先處理法案和附屬法例等事宜。