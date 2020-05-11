消息：《國歌法》擬27日大會恢復二讀　撞期兩會建制派擬留港坐陣

特首林鄭月娥日前透露政府計劃當預算案撥款過關後，便會在大會恢復《國歌條例草案》（下稱《國歌法》）的二讀辯論。據知情者指，《國歌條例草案》極有可能在本月27日提上大會。 按《議事規則》，負責法案的議員或官員須在恢復二讀辯論當天不少於12整天前作出恢復辯論的預告，意即政制及內地事務局將於本周五(15日)前向立法會秘書處作預告。 國歌法恢復二讀後，立法會勢再掀起新一輪激烈政治攻防戰。

立法會內會上周五（8日）召開會議，期間泛民和建制議員就民建聯李慧琼主持會議的權力爭執衝突，李慧琼其後將多名泛民議員逐出會議室，並和建制派議員繼續開會。(羅君豪攝)

適逄全國「兩會」因疫情延至本月底召開，全國政協會議於5月21日至27日舉行，全國人大會議遲一日即22日開幕，至28日閉幕。若《國歌條例草案》一如消息所指在27日提上大會，即變「撞期」。立法會內兼擁人大政協頭銜的建制派議員有12人，據聞不少都對是否上京議而未決，擔心立法會戰況有變，需要他們留港坐陣。

據了解，除了身為人大代表團團長的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國因為需要負責會見傳媒等職務會如期上京，其餘大部份建制派都會請假。立法會主席梁君彥及李慧琼因需主持大會、內會，幾可鐵定要做「逃學威龍」。

經民聯張華峰表示，除了全國政協常委林健鋒確定出席兩會，黨內其他成員都要視立法會的情況再定奪，「如果唔去就全部一齊唔去。」一名全國人大代表指，今年兩會無重大法案，而內會積壓的議程過多，議員要有所取捨。他指今年人大需在19日前往深圳作檢測再飛北京，前後已耗去約10天，「這不是選擇『一國』或『兩制』的問題，而是那10日哪一邊有更多事做?」。

據悉，港府希望國歌法速戰速決，日內會正式與內會主席李慧琼磋商，將法案提上大會恢復二讀，並隨即向立法會秘書處作預告，最快在27日的大會上恢復二讀。

新民黨主席葉劉淑儀表示，國歌法在2017年底已納入《基本法》附件三，至今已有2年半時間，同意港府盡快將法案恢復二讀。她強調，李慧琼「過去半年一直收緊內會主席嘅人工」，李慧琼是內會主席的事實毋庸置疑，「政府官員與她磋商後，就可啟動恢復二讀程序。」

過往兩會期間，立法會亦會休會兩星期，但今年立會無這個安排。雖然以往有議員會在兩會期間做「空中飛人」，來回北京香港兩地，但今年因疫情之故，出入境檢疫程序異照麻煩，相信不會有議員選擇這方案。

本身是城市大學法律系副教授的經民聯梁美芬指出，國歌法已放進《基本法》附件三，如果本港無法完成立法，中央可能會將內地國歌法直接實施於香港，將可適用香港的部分率先採用。（資料圖片）

據悉，港府希望國歌法速戰速決，日內會正式與內會主席李慧琼磋商，將法案提上大會恢復二讀，並隨即向立法會秘書處作預告，最快在27日的大會上恢復二讀。

新民黨主席葉劉淑儀表示，國歌法在2017年底已納入《基本法》附件三，至今已有2年半時間，同意港府盡快將法案恢復二讀。她強調，李慧琼「過去半年一直收緊內會主席嘅人工」，李慧琼是內會主席的事實毋庸置疑，「政府官員與她磋商後，就可啟動恢復二讀程序。」

過往兩會期間，立法會亦會休會兩星期，但今年立會無這個安排。雖然以往有議員會在兩會期間做「空中飛人」，來回北京香港兩地，但今年因疫情之故，出入境檢疫程序異照麻煩，相信不會有議員選擇這方案。

本身是城市大學法律系副教授的經民聯梁美芬指出，國歌法已放進《基本法》附件三，與逃犯法條例、《私營骨灰安置所條例》等不同。後者被泛民拉布拖垮了，便需在下一年度立法會會期重頭來過，甚或「壽終正寢」，但前者已放進《基本法》附件三，如果本港無法完成立法，中央可能會選擇將內地國歌法直接實施於香港，將可適用香港的部分率先採用，「北京要做一定諗到辦法」，屆時對民主派來說更不好，「所以泛民喺內會阻國歌法，係好蠢嘅事」。