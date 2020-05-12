林鄭月娥：保就業計劃本月25日開放申請　 僱主最快6月底收到資助

政府早前推出第二輪「防疫抗疫基金」，當中涉及800億元的「保就業」計劃，以指定月份向企業提供一半工資補貼，按每名員工月薪1.8萬元為上限提供，最高補貼金額為每月9,000元，為期6個月。 特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前公布計劃詳情，第一期計劃將涵蓋6月至8月，僱主申請日期由本月25日開始，為期三星期。她又指，計劃款項最快可於申請後3至4星期後發放，換言之，若僱主於5月25日提交申請，最快可於6月下旬取款。勞工及福利局及創新辦今日下午開記者會交代詳情。 林鄭又同時提出四大優化措施，包括僱主在選擇領取資助的參考月份時，除了今年1月至3月，亦可推前至去年12月；在今年3月31日或之前開立強積金戶口的自僱人士，即使未必有供款，只要戶口於申請時仍未取消，就可申請7,500元津貼。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

「保就業」計劃4大優化措施

1. 65歲以上不須供強積金的年長僱員，在現時本身法律上，僱主不用再為他們作MPF供款。新安排下，只要他們仍有強積金戶口，這批人的僱主就可為其申領補貼，受惠人士約6萬人。

2. 原本被剔除的兩個行業，包括建造業及飲食業，其「一般僱員」會重新納入計劃中，例如建造業公司和顧問公司的地盤工友、工程師，食物工場廚師等，涉及約1.2萬人。

3. 自僱人士方面，原先要有強積金戶口、有供款，才可申請7,500元津貼。但由於實際上自僱人士可能有強積金戶口，但因各種原因有一段時間沒有供款，未必合資格申請。在改良後，只要在今年3月31日或之前已開立強積金戶口，即使未必有供款，只要戶口於申請時仍未取消，就可申請7,500元津貼，預料21.5萬人受惠。

4. 為了針對重創行業，林鄭表示，政府早指僱主可選擇今年1至3月，其中一個指定月份申請補貼額，但她考慮到旅遊業界反映，1月時市道已經開始差，故政府決定微調計劃，僱主可選擇2019年12月至今年3月其中一個指定月份申請補貼額。

僱主只需要網上填表 無需提交僱員強積金供款資料

至於在保就業計劃申請方面，林鄭強調一定要簡單申請，程序將會十分簡單，僱主只需要網上填表，並授權強積金信託人提供強積金供款資料給政府，換言之，僱主無需自己提交僱員強積金供款資料，亦無需交任何費用。至於強積金受託人所涉及的行政工作費用，將由政府承擔。

林鄭指，計劃本身有一個漏洞，就是在計劃推出後，有人或會大量開立強積金戶口，以取得保就業計劃款項，故她表示，第一期的計劃將會以3月31日前開設的戶口為準，至於在3月31日後開設的強積金戶口，會在第二期計劃中才處理。

林鄭又說，僱主在取得補貼時需簽承諾書，承諾不能裁員，以及補貼要用於僱員工資上。若僱主違反承諾，政府將會要求僱主交罰款，或取回部分補貼。

綠色小巴司機獲6000元資助

為了幫助65歲以上的年長在職人士，尤其是年長司機，林鄭表示，早前協助的士及紅色小巴司機的計劃，現時將會擴展至綠色小巴及渡輪年長司機，他們將可以取得6000元資助，為期6個月，將會有3200人受惠，合共有24200人受惠。