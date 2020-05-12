記者採訪遭警粗暴對待　林鄭月娥：冀傳媒與警方開心見誠坐低傾

母親節（10日）有網民號召於各區商場聚集合唱反修例歌曲，大批示威者晚上於旺角街頭聚集，警方深夜時分採取驅散行動，並圍捕多人。多名記者在場採訪期間遭防暴警員包圍，表明身份後仍遭對方噴射胡椒噴霧及被勒令下跪，禁止繼續採訪和拍攝。 特首林鄭月娥今日（12日）出席行會前見傳媒，被問到就警方肆意針對傳媒的舉動，政府是否只是「口講話尊重新聞自由」。林鄭強調，傳媒及警方之間應互相尊重，警務處昨日亦已向4個傳媒機構發信，邀請加強溝通，希望記者及警方能「開心見誠坐低傾」。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

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質疑「學生記者」採訪

林鄭月娥指，過去一年經常被問及同樣問題，自己的答法與過往一樣，需要雙方互相尊重，強調政府及警方一直尊重新聞界的言論及採訪自由。她自言有以身作則，盡量回應記者提問及召開記者會，亦歡迎過往禁止進入政府新聞發布會的網媒採訪。

她續指，示威現場往往演變成暴亂，難以逐一回答，但希望記者及警方能「開心見誠」，討論如何處理雙方之間不愉快的事。

林鄭又提到，警務處昨日向4個傳媒機構發信，邀請加強溝通並就問題研究建設性方案，政務司司長張建宗可參與其中。林鄭特別點名指，希望這場溝通及探討，能將近日的示威現場有「所謂的學生記者」包括其中，質疑12歲的小朋友如何能處理複雜多變的情況及應付有關工作。

被問到警方被指濫用「限聚令」，甚至記者採訪都被警告，林鄭回應指執法機構會從事實上作檢控，若市民認為有偏差，歡迎提出反對及投訴。