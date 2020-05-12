再出發大聯盟｜林鄭：宣言每一隻字都認同　多次籲減租惟成效不彰

全國政協副主席兼前特首董建華、梁振英，上周牽頭成立「香港再出發大聯盟」，雲集政商名人、建制派、各界人士，稱希望助香港走出困局。 特首林鄭月娥今日（12日）回應傳媒提問時，指大聯盟成立前，兩位前特首和她見過面，她對大聯盟的共同宣言「每一隻字都認同」，又透露曾多次呼籲業主在經濟不景之下，給商戶減租，惟成效不彰，冀大聯盟可在這方面幫忙。

兩位前特首牽頭成立「香港再出發大聯盟」。（資料圖片）

願為大聯盟提供意見

有《大公報》記者問到，特首是否認為大聯盟工作對政府有幫助。林鄭指出，大聯盟公布成立前，兩位前特首、大聯盟總召集人，以及大聯盟秘書長譚耀宗已和她見過面，感謝他們的預先通知。林鄭表示，大聯盟的共同宣言「每一隻字我都同意」，認為香港人面對如此困局，不能再這樣下去，大聯盟的工作無論她個人、政府，都是全力支持。

對於大聯盟的工作，林鄭指始終這是民間組織，應由民間主導籌劃，政府不便參與，當然如果有部分工作需要意見，政府相當樂意提供。林鄭指，歡迎大聯盟重振經濟的工作，協助僱主不裁員、保就業的精神，和政府相當一致。為畢業生提供實習機會，政府當然也歡迎，認為這些是「額外的力量」，對解決經濟困境相當有幫助。

不過，林鄭提到曾向兩位前特首反映，政府已投放約3,000億元保就業撐經濟，有信心壓止失業浪潮，然而有一項工作，政府多次呼籲成效也不彰，那就是減租，因為企業成本很多時主要來自租金。林鄭指，已多次呼籲業主減租與商戶共渡時艱，她察悉大聯盟1,535名共同發起人中，有不少是大小業主，因此也有向兩位前特首提出，希望呼籲這些業主減租，如大聯盟稍後記者會有提出具體進展，她非常樂見。