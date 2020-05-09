香港再出發大聯盟｜譚耀宗、唐英年上環街頭派口罩　多人輪候

由兩名前特首、全國政協副主席董建華和梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，今日（9日）展開成立以來的首個活動「千萬口罩獻愛心」，在全港各區共500個地點派發口罩，加上網絡登記領取等方式，共派發6百萬個成人口罩及4百萬個兒童口罩。 全國人大常委、大聯盟秘書長譚耀宗，聯同全國政協、前財政司司長唐英年，藝人鍾鎮濤等，今早到上環派發口罩。譚耀宗表示，香港在政府的帶領下防疫工作做得不錯，又指過去一年香港遭受破壞，希望大聯盟能帶領大家同心協力，為香港尋找出路。

譚耀宗、唐英年、鍾鎮濤、黃英豪等於街上向市民派發口罩，吸引大批市民前來領取，活動開始不足半小時，活動單位就宣布口罩派發完畢。（余俊亮攝）

活動於上午11時開始，譚耀宗發言時指雖然疫情有消散跡象，但專家推測市民要戴口罩至年底；又贊揚香港防疫工作做得不錯，請在場人士「比啲掌聲醫護」。他另提到，大聯盟希望能為香港尋找出路，希望市民能同心協力，並叫口號「香港再出發」。

譚耀宗、唐英年、鍾鎮濤、黃英豪等於街上向市民派發口罩，吸引大批市民前來領取，由於當時有驟雨，免市民久等，大會並提前派發口罩。

派發的口罩牌子名為「比棉」，標有簡體字，相信是由內地製造，另貼上聯盟的標誌。有收到口罩的市民稱讚是自己見過最好的口罩；而記者所見，口罩厚度適中，一包10個沒有獨立包裝。