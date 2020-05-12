葵青區議會被削150萬　民政專員指有3因素決定撥款

葵青區議會今日（12日）召開會議，其中一項議程討論有關政府，本年度將削減近18區區議會撥款，當中葵青區減幅逾5%，金額達150萬元，葵青民政事務專員鄭健解釋指，有3個因素決定撥款數目，包括該區人口數量及比例、家庭人均中位數，以及往年使用撥款的模式，來調整區議會財政撥款數目。 民政事務總署早前以抗疫為由，削減18區區議會的撥款，合共約1,370萬元，並指會將削減款項調撥至一個名為「應急費用」的項目。

葵青區議員譚家浚提出譴責動議。(梁鵬威攝)

提出譴責動議的葵青區議員譚家浚指出，今年1月，前民政事務局局長劉江華曾以書面回覆，解釋指，「各區議會在2019至2020年度所獲撥款的金額在2019年區議會一般選舉完結後維持不變 」惟現時葵青區整體撥款扣減逾5%，金額達150萬元。

立法會議員、民主黨副主席尹兆堅指，根據過去文件，葵青區的家庭入息中位數在18區中排行尾3，不理解政府大幅減少葵青區撥款的邏輯，又認為根據過去區議會的使用撥款模式決定來年撥款申請，做法不公平，形容是「張飛打岳飛，打得滿天飛」，將上屆的財政使用情況與今屆區議會撥款混為一談。

民政專員鄭健解釋，18區區議會撥款劃一減少3%，每一年都會根據各區人口數字、比例升降，家庭入息中位數水平及過往支出比例調整撥款。（梁鵬威攝）

民政專員鄭健解釋，18區區議會撥款劃一減少3%，每一年都會根據各區人口數字、比例升降，家庭入息中位數水平及過往支出比例調整撥款，因為各區情況有差異，減幅存在差異，如西貢區人口數字上升幅度較大，3%的撥款減幅扣減人口上升比例後，幅度與其他區份不同。

葵青區區議員周偉雄要求署方公開居民的薪金上升幅度，鄭健回覆指暫時未有資料。另外，周偉雄又指區內有新屋苑落成，人口下降幅度理應較往年少，過往3年葵青區區議會撥款亦未有任何改變，直至今年民主派於區選大勝才大幅減少撥款，存在政治考量，希望打壓民主派區議員。

被削減的撥款屬於區議會「社區參與計劃」，撥款須經區議員審批及監督，當款項調撥至「應急費用」後，須經民政署的官員審批。