滙豐失息｜周浩鼎質疑做法違規　政府：若違規證監將採取行動

本年2月18日，滙控宣布於本年4月14日派發2019年第四次股息，並以2月27日為除淨日，惟在3月31日，滙豐宣布因應英國監管當局的要求決定取消派發該次已宣布的股息，並決定在本年底前暫停派發季度或中期股息。 財政事務及庫務局局長許正宇回應議員書面質詢時表示，取消派息有否違反相關規定須視乎個別情況而定，難以一概而論，又指若發現有違反監管規定的情況，證監會會採取適當行動或作出適當評論或公布。

財政事務及庫務局局長許正宇（資料圖片／張浩維攝）

政府：過往曾有公司取消派息

民建聯議員周浩鼎問到，過去有否發生上市公司在宣布派息後再予取消的事件，以及做法有否違反相關規定。許正宇指，上市公司的派息政策及安排屬公司董事會在考慮一系列因素後所作出的商業決定，過去亦曾有上市公司作出取消派息的決定，如中滔環保集團有限公司曾在2019年撤銷派付2018年中期股息，但每間公司的個別情況都有所不同，不宜比較。

許續指，上市公司的派息安排應符合其註冊地的公司法以及其公司章程的規定，《證券及期貨條例》及《上市規則》要求上市公司應及時公布它們派發股息的資料以及與股息安排相關的變動，以確保市場信息透明，至於取消派息有否違反相關規定，須視乎個別情況而定，難以一概而論。

政府表示，明白和理解滙控的決定對股東帶來一定的影響，部分股東因而感到失望及不滿，在英國註冊成立的銀行（包括滙控）須受英倫銀行旗下審慎監管局監管，並遵照相關的要求，又指金管局已要求匯控在香港的子行將香港股東的關注向其集團反映，同時金管局亦已在日常監管溝通中知會審慎監管局有關香港股東的意見，強調證監會亦會按《證券及期貨條例》履行其法定監管職能。若發現有違反監管規定的情況，證監會會採取適當行動或作出適當評論或公布。

政府又指，由於滙控等上市公司的股東一般來自不同司法管轄區，對股息的選擇（例如選擇收取現金股息或以股代息）不一，因此難以評估該公司取消派息對香港的經濟狀況及投資者信心的影響，整體而言，他們相信個別上市公司的派息政策及安排並不會影響香港證券市場的整體競爭力。