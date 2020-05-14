專訪｜袁彌昌：對葉劉淑儀無恨意　嘆對方「已變成何君堯」

立法會選舉本年9月舉行，《香港01》專訪港大政治與公共行政學系榮譽講師、新民黨前政策總裁袁彌昌，大談其中間路線政治藍圖。談到袁彌昌近年從政經歷，最多人聯想到的，自然是他的太太、新民黨立法會議員容海恩，以及他和新民黨主席葉劉淑儀的恩怨。 袁彌昌在訪問中澄清，雖然他和葉劉淑儀不時在媒體、社交網「隔空交火」，但自己對於葉劉並無恨意；即使在新民黨初選事件中，妻子懷疑被不公對待，袁彌昌亦覺得主要責任不在葉劉。 歸根究柢，袁彌昌指去年脫離新民黨，皆因和葉劉政見不合。他慨嘆，初時和自己合作的葉劉淑儀，仍有一點開明建制、專業理性的形象，然而對方近年愈走愈深藍，感覺難以繼續合作。他更指：「當初我們還會一起聲討何君堯，但今日葉太自己都變成『何君堯』。」 立法會選舉－－袁彌昌專訪二之二

上篇：專訪｜袁彌昌：香港未到Endgame時機 中間路線「拯救」一國兩制

「開明建制夢」之死

袁彌昌於2017年加入新民黨當政策總裁，2018年8月與容海恩成婚。2019年《逃犯條例》修訂風波期間，袁彌昌曾在社交網上載遊行照片，表示「香港再覺醒」，葉劉頗為尷尬，須為其解畫。同年8月，袁彌昌辭去葉劉創立的匯賢智庫政策顧問一職。當時袁彌昌強調是「和平分手」，但葉劉稱「係我炒佢」。

時至今日，兩人不時透過傳媒、社交網「間接交火」。今年3月，傳出袁彌間有意代表田北俊平台出選港島，葉劉淑儀接受查詢時潑冷水指「一些騎牆中間派出嚟選，大家都會鄙視」，質疑他的勝算；袁彌昌在網上社交平台發表政治評論時，曾表示「中間少少嘅藍都頂唔順葉劉」。

袁彌昌指：「我和她（葉劉）是政見不一樣。對，她是我前老闆，政見不一樣，對我來說並不是一種恨意。」他憶述，當初自己加入新民黨和葉劉淑儀合作，因為當時一直抱持良好的意願，希望建制派內有相對開明、專業理性的聲音。不過一路走來，他發現葉劉淑儀連同整個新民黨的路線「愈走愈藍」。

袁彌昌接受《香港01》專訪，談及和葉劉淑儀之間的過節。（余俊亮攝）

嘆葉劉「自己都變埋何君堯」

袁彌昌憶述，2017年和葉劉合作初期，他們會一起推動較進步、合符普世價值的政策，也會聲討立場「極度深藍」的議員何君堯：「但你會看見，葉太自己已變成『何君堯』。」所以袁彌昌指，討厭葉劉並沒有用，他只是希望大家知道，現在葉劉淑儀，已經不是四年前那個她，葉劉現在是一個「深藍的力量」，支持她，等同支持中央對香港更多操控。

不過對於葉劉的選擇，袁彌昌明白這是無可奈何：「她（葉劉）有兩個考慮，第一，她想當特首，如果想當特首，就算不給她什麼好處，她也會全聽你（中央）的話。第二，其實現在建制派的困局，也是需要中聯辦配票給他們，又怎麼敢得罪他（西環）呢？」因此，袁彌昌認為在黃藍兩營各走極端的情況下，走向深藍對建制派而言，已沒有選擇，這是建制派的現實。