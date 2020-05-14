專訪｜袁彌昌：香港未到Endgame時機　中間路線「拯救」一國兩制

在反修例風波下，香港政治版圖大挪移，區議會變天。及至今年，港澳辦、中聯辦先後開腔批評香港時政，開啟中央直接過問香港事務的時代。政界相當關注今年9月舉行的立法會選舉，會帶來甚麼變化。其中，自由黨榮譽主席田北俊牽頭成立「希望聯盟」，標榜中間路線，港大政治與公共行政學系榮譽講師、新民黨前政策總裁袁彌昌，盛傳將代表平台出選港島區。袁彌昌接受《香港01》專訪，大談其政治藍圖。 袁彌昌認為，以現時香港的政局，不論是民主派得到過半議席，還是建制派繼續主導議會，最後的結果都是一國一制，北京接管香港，殊途同歸。他指出，平台的目的正是在泛民和建制之間別樹一幟，成為關鍵少數，於香港政治版圖中扮演「關鍵平衡手」的角色，達到勢力平衡（Balance of power），為香港提供出路。 有意見指，香港需要一場「破局」（Endgame），整個體制推倒重來才會有生機，袁彌昌並不同意。他指，香港還未到需要Endgame的時候，也沒有這個條件，「一國兩制」的秩序仍然有拯救的價值和必要。他形容，9月立法會選舉是一場「公投」，讓市民表態說明香港需要生路，而非死路。 立法會選舉－－袁彌昌專訪二之一

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「不論泛民建制勝選 結果均是一國一制」

在香港，過去自稱「中間派」路線者不少，但大多都沉寂或被迫歸邊，真正成功的例子萬中無一，至起碼仍活躍於當今政界者，就沒有明顯的「中間派」。

袁彌昌指，他所代表的中間路線與過往的所謂「中間派」不同。他提出，香港今日面對的大背景相當嚴峻，對外有中美角力，香港站在東西方的「緩衝區」中，北京在香港問題上沒有退讓空間，因此民主派過半，北京必會出手；另一方面，黃藍雙方皆由民粹力量主導，各走極端，深黃深藍主宰雙方陣營，張力愈來愈大。

因此，對於9月立法會選舉的後續影響，袁彌昌這樣推測：「如果民主派過半，等於直接向北京叫陣，那北京一定會介入，甚至直接接管香港；如果建制派繼續控制議會，他們只會繼續對北京唯命是從，交出香港的未來。無論前者後者，結果都是一國一制，殊途同歸。藍黃兩方都會令香港步向滅亡，這是不能接受的。」

香港政治的「關鍵平衡者」 選民「公投」決定一國兩制生死

袁彌昌分析，現時和冷戰的格局有些許類似，正因香港有「緩衝區」的角色，中美雙方即使敵對，起碼保持一定程度的勢力平衡，因此香港內部的政治平衡十分重要。自從美國通過《香港人權與民主法案》，美國在香港問題上增加發言權，那民主派不至於只有捱打的份，香港不至於完全倒向中國內地，已達到足夠平衡的狀態。但當民主派再進一步，表明爭奪立法會過半議席、選出「泛黃」特首，這等同直接向北京叫板，影響平衡狀態，那北京無可選擇之下，為了避免香港倒向美國一方，必定會加強對香港的控制力，甚至不惜結束「一國兩制」。他再三重申，這是不應該出現的情況。

因此袁彌昌認為，他標榜的中間路線，並不是一種固定的政見，而是超越政見，直指「一國兩制」的存亡問題，在兩派之間扮演類似國際關係中的「平衡手」角色，維持香港整體政局的勢力平衡，既不會倒向民主派，也不會倒向建制派／北京。他形容，今次選舉是一場「公投」，讓香港人在2020年這個關鍵轉折點中，可以有藍黃兩極以外的第三選擇，確保「一國兩制」不會因為勢力失衡而走向滅亡。

袁彌昌指：「以往民主派有梁國雄、黃毓民，建制派有曾鈺成、譚耀宗，兩邊都會鬥，但整體勢力平衡仍然做得到。」他認為，過往香港縱然也有政治紛爭，但整體制度仍然能運作下去，但現時勢力已失去平衡，中央、特區政府、建制派坐擁巨大優勢，體制失去應有的效用。民主派的應對方法，則是提出35+，推向另一個極端，同樣都是死局。因此袁彌昌希望，通過取得關鍵少數的議席，令香港政治版圖「重達平衡點」。

2003年，田北俊率領自由黨倒戈，成為拉倒23條立法的關鍵。今年，田大少成立平台，標榜中間路線。（資料圖片）

談23條立場 「民意如此，叫我們如何支持？」

藍圖說起來十分美好，那落到具體操作層面，平台會如何運作？又有甚麼議題，可以驗證這個中間平台的立場？袁彌昌舉出一個重要例子，建制派、中央官員近日屢次提及《基本法》第23條立法，全國人大常委譚耀宗更「打開口牌」，表示希望明年8月前能完成立法。

袁彌昌指：「這（23條議題）已是一個驗證的時刻，可以看見我們怎樣做。」他提到，2020年將會是中央對於2003年起，對港管治的總結算，因為北京對港積存了大量的不滿，將會迎來政策上的改變。他指，2003年有自由黨倒戈，拉倒23條立法，但現時自由黨已歸邊：「有田北俊先生在，這個（平台對23條的立場）已不言而喻，在現在這種民意情況下，你（政府）諮詢又完全不足，無法告訴大家你想做甚麼，你叫大家如何去支持你？」袁彌昌承諾，像23條如此重要的議題上，一定會站在香港人的一邊。

去年爆發的反修例示威，前線抗爭者相信目前體制已失效，主張「攬炒」、「Endgame」。今年，民主派提倡「35+」作為破局的第一步。（資料圖片/羅君豪攝）

認為香港未是時候Endgame 「打爆體制，解放軍會衝過來恢復體制」

於去年反修例示威中，不少反修例人士引用《復仇者聯盟3》電影中，奇異博士的經典對白「We are in the Endgame now.（我們在終局之戰了）」，形容香港的惡劣局面。他們認為經歷警察鎮壓、政府無視民間訴求，香港的核心價值已遭破壞，因此主張「攬炒」，將香港現有體制推向「終局」，重新談判「一國兩制」，砍掉重練，香港才有出路。今年立法會選舉民主派過半，被認為正是「破局」的第一步。

袁彌昌不同意這個解讀。

袁彌昌指，民主派認為現有體制「Endgame」之後，可以重現生機，迫使北京重新談判，有一個很重要的先決條件：中國經濟泡沫爆破（俗稱「支爆」）、中國共產黨在內地的管治出現動搖，但這並不現實。他指，即使中國管治存在弱點，也不能將之演繹成政權在短期內會出現危機。

他進一步解釋，民主派的策略建基於數個重要的假設：「一、他們眼見去年6月起，到區議會選舉甚或之後，北京都不出手。他們（民主派）的假定就是，中國不能沒了香港這個金融中心，所以才不出手；這衍生第二個假設，就是北京很怕美國《香港人權與民主法案》的制裁，因為北京一直沒有行動，直到近來（兩辦發炮）；最後衍生第三個假定，如果我是民主派，可以用『攬炒』、『35+』去達到目的，而北京都會投鼠忌器，不敢制止我們。」然而，袁彌昌指這些假設沒有人驗證過，況且經過肺炎疫情、中美之間矛盾升溫，北京的部署隨時有變。

「香港今日的主權就在中國手上，你將體制打爆，大不了中央派解放軍衝過來，取消『一國兩制』，甚至如北京喜歡，往後重建『一國兩制』。所以即使北京今日確是一步步壓迫下來，但至少你不會作一個如此無意思、無謂的賭注。」因此袁彌昌認為，現時香港遠遠未到要談Endgame的時候，即使Endgame，結果都不會是民主派所想一般，中間落墨、勢力均衡才是最好的選擇。他更指「攬炒」的思維，其實是將香港變成炸彈火藥的藥引：「我從來未見過炸彈爆炸後，藥引仍會存在，這是不可能的。」

美國去年通過《香港人權與民主法案》。袁彌昌認為，這可令中美之間達成另一種平衡。（資料圖片）

冀當「中央也要重視的對手」

在本港政界，中間的企位極難站穩，袁彌昌則嘗試在這方面尋求突破口。那麼，西環至今有沒有聯絡過他，談選舉協調問題？袁彌昌明確表示沒有。他認為，當他所代表的路線本身有足夠支持，那也不需要得到任何一方的祝福，包括西環。袁彌昌所希望做到的，是不用當任何一方的「應聲蟲」，而是一個「中央也需要足夠重視的對手」。

若議會由一派主導 「誰是少數派，我就幫誰」

既然平台已有足夠清晰的定位，扮演關鍵少數，那一旦平台在選舉的成績未如理想，或是雖然得到議席，但民主/建制其中一派取得過半席位，做不到關鍵少數，袁彌昌有何應變計劃？「這不是我們希望出現的情況，但萬一真的出現，我們的大方向是勢力平衡。所以哪一方是少數派，我就幫哪一方。」