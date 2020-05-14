律師會改選｜電郵為候選人拉票　彭韻僖：個人推薦不涉利益衝突

香港律師會理事會本月28日改選理事會，10人競逐5個席位，當中一半屬自稱是「開明派」以外的民主派。律師會會長彭韻僖近日向數百會員發電郵及電子訊息，推薦另外5名非「開明派」參選人，做法被質疑。 彭韻僖今日聯同多名理事（14日）召開記者會，她強調每個人、包括律師會會長及會員，皆有表達個人意見的自由，向相識的會員推薦候選人是合情、合理、合法，不涉利益衝突。

律師會會長彭韻僖（右三）聯同副會長及理事舉行記者會。（羅君豪攝）

律師會聲明：不擁護任何候選人

律師會副會長陳澤銘讀出律師會聲明，強調公眾要分清楚律師會及個人層面的差別，指律師會並非為推動任何政治理念成立，必須保持中立，確保選舉公正，不擁護任何候選人，但個別會員及會長絕對有持個人意見的自由，是基本法所賦予的權利。

彭韻僖補充指，以個人身份而言，可享有言論自由，選舉前聯絡認識的人，表達對候選人的意見，做法「合情、合法、合理」，並澄清指聯絡名單取自個人資料庫，非利用會長身份發送。

有記者問到，部分意見認為彭韻僖有機會參選下屆會長，現時對候選人發表意見存在利益衝突，彭韻僖批評說法謬誤、指鹿為馬，指20位理事都有機會成為下一屆會長，她在律師會會長身份上，所有決策均須通過理事會，不存在利益衝突，呼籲傳媒不要將個人意見混淆到律師會層面。

副會長：勿「妖魔化」授權票

對於彭韻僖日前呼籲會員毋須出席今年的週年晚會，著會員授權彭，以個人名義為他們代投。陳澤銘澄清，無論是親身、郵寄或投權代理人投票，均為合法，呼籲其他人不要「妖魔化」授權票。他指所有會員皆是專業律師，相信他們有能力作出獨立思考，決定投票意向，不會受制於任何人的施壓。