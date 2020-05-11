律師會改選｜會長彭韻僖電郵為親建制人士拉票　被民主派質疑操守

香港律師會本月28日舉行服年大會，十人競逐5個理事席位，會長彭韻僖近日以個人名義向部分律師推薦5名候選人，該5人被指屬偏向建制陣營人士。彭韻僖早前回覆傳媒查詢時解釋，相關訊息以個人身分發出，自己以往亦有向相熟朋友推薦候選人。 有參選理事的民主派候選人批評有關行為，又質疑彭韻僖因疫情問題，「強烈呼籲」律師不要親身出席週年大會的做法。他們強調，律師會會長應秉持公平和公正的原則，謹慎行事，要讓人看得見其行事公正持平。

「人權律師」林洋鋐名單在其參選facebook專頁撰文，指他們從報道及同業消息得悉，彭韻僖以電子訊息、電郵方式，聲稱以個人名義，向部分律師推薦參加改選的某些候選人，並為他們收集代理票。

「人權律師」林洋鋐名單今日（11日）在參選Facebook專頁撰文，指從報道及同業消息得悉，彭韻僖以電子訊息、電郵方式，聲稱以個人名義向部分律師推薦參加改選的某些候選人，並為他們收集代理票。

林洋鋐更質疑，彭韻僖在今日以會長名義，發信呼籲同業們盡量不要親自出席月底舉行的周年大會，認為這顯示彭並未打算預備一個適合的地方，讓同業安心參與周年大會。

彭韻僖今日向律師會成員發信，指由於新冠肺炎疫情影響，出席會議有潛在健康風險，律師會強烈建議會員避免親身出席今年的週年大會，又提醒會員能夠以郵寄投票及授權票的方式在週年大會上投票。信中提到，為了令週年大會盡量簡短，將不會安排時間讓參選理事的候選人發言，其他頒獎、紀念儀式均全數取消。

「人權律師」林洋鋐名單。（鄭榕笛攝）

至於決定親身出席會議的會員，律師會亦會由原定晚上6時15分開始會議，提早至當日下午5時起收集投票，以避免會員緊密排隊，而所有與會者進場前都要先量度體溫，體溫高於攝氏37.5度者不得進場。

彭韻僖早前承認，自己用電郵方式向數百會員以個人名義，推薦部分參選理事的候選人。她在電郵中呼籲會員支持律師會保持非政治 （apolitical），又表示香港正值艱難時候，需有能力的律師加入律師會，推薦現任理事羅睿德、莊偉倫，以及其禮律師行合伙人馬康利（Simon McConnell）、龔海欣及嚴坤穎合共五人，即民主派名單以外的全部5人。