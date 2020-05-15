兩會︳工聯會提案倡大灣區城市建香港新社區　容納60萬人口

全國兩會下星期在北京舉行，工聯會港區人大代表吳秋北和鄭耀棠、全國政協常委林淑儀和全國政協委員黃國今年共提出4項建議及提案，並提出多項社情民意。 其中最受關注一項為建議中央政府撥地在粵港澳大灣區內的深圳、中山、珠海、惠州等鄰近城市，參考橫琴模式發展新市鎮，讓香港自行管轄，實行香港法律。工聯會建議，首階段發展面積為30平方公里，供60萬人口居住，讓特區政府作出整個社區規劃，包括興建公營房屋、醫院、學校等公共設施，並邀請發展商興建私人房屋及商業樓宇。

工聯會提出多項建議及提案。（彭焯煒攝）

倡港人可在內地補辦和換取回鄉證

為了解決內地與香港的文書互認問題，工聯會建議採用先以後難原則，先以結婚證書、出生證及死亡證這三類文件作為簡化文書互認的試行範圍，並建立兩地網上文書認證系統，長遠考慮成立大灣區公證處，統一處理相關文書認證。

工聯會又建議，應放寬港澳居民用於粵港澳大灣區內用於看病、升學和置業的資金匯款限制，將現時每人每年等值五5美元的額度，放寬至每日每三年等值15萬美元額度，可用於支付房產土地、醫療升學所需、購買車輛等生活必要的資金使用。

針對新冠肺炎疫情，工聯會建議，對於人口超過7100萬人的大灣區城市群，疫情對政府造成壓力，尤其在疫情初期，口罩等防疫物資出現嚴重供不應求，故此建議大灣區各地政府應加強聯防聯治機制，建立疾病防控統一機制，共同建立資源裝備補給制度，並建議中央政府特別加強對醫護設備的管理，規定每個省市都應保持6個月防疫物品儲備，以穩定市場供應。

至於多項社情民意，工聯會建議，應容許港人在內地補辦和換取回鄉證；加強立法規管二手商業樓宇中「格仔鋪」的買賣；容許港澳台居民自願參加中國人民銀行徵信系統；簡化香港小汽車臨時到內地行駛的申請措施；統一港人子女在大灣區人讀中小學條件；取消港人只能入住內地涉外或三星酒店的規定。

全國兩會將於5月21日和22日召開。（新華社）

黃國：人大政協需做兩次病毒檢測 留房用膳

今年受疫情影響，各人大政協上京亦有特別安排，黃國透露，他們需要先做兩次病毒檢測，包括在上京前在深圳先做一次，上京後再做一次。而在會議期間，或需要留在房間用膳，盡量減少與其他人接觸。