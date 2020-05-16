重申海洋公園價值　邱騰華：不希望成疫情下第一個犧牲品

立法會財委會將於下星期二，繼續審議支援海洋公園營運的54億元撥款。商務及經濟發展局長邱騰華今日（16日）出席商台節目時表示，海洋公園非一盤生意，港人對它有感情並非因為公園能夠賺錢。邱重申海洋公園的價值，指它是法定及非牟利組織，亦是世界級的保育基地，並提供2000個全職工作崗位。而海洋公園現時面對財困，政府不希望它成為疫情下第一個犧牲品，令多年來建立的品牌付諸東流，但同時亦不希望海洋公園日後會「攤大手板」向政府申請撥款。邱認為海洋公園有能力重新發展，不需要依賴政府，但同時需要調整未來的策略定位。

商務及經濟發展局長邱騰華重申海洋公園的價值，指它是法定及非牟利組織，亦是世界級的保育基地，並提供2000個全職工作崗位。（資料圖片）

邱騰華表示，海洋公園地理環境有利，發展不需局限於園內，可利用位於港灣附近的優勢及興建碼頭等，但政府在法例上就要容許園外發展.。邱亦會要求地政總署研究海洋公園能否與周邊地區合作，帶動附近的黃竹坑、香港仔、田灣等地區發展，強調政府不是鐵板一塊，不會只從單一方面幫助海洋公園。

他又提到，政府1月時曾提出以100億港元擴建海洋公園，亦已就海洋公園的發展方向提出全新的定位策略發展計劃，但公園因為疫情要關閉，在收入停止下仍要繼續養動物及向員工支薪，因此現金流提前至6月枯竭。他稱公園需要立法會撥款，否則公園要清盤倒閉，令工作付諸東流。

邱騰華又表示，本港近期多項經濟指標向下，但香港企業仍然「硬淨」，倒閉的企業數目沒有想像中多。邱騰華又指疫情過後外國旅客會訪港，當局亦籌備下半年的重大的商貿活動，希望轉危為機。他又相信疫情過後全球經濟體會縮小，經濟恢復要靠貿易往來、互相投資, 而非閉關自守。