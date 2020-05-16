監警會報告｜英外交部促港府作獨立調查　警隊問責是重建信任要素

監警會昨日（15日）發表反修例事件報告，該報告超過1,000頁，列出大量資料，包括社會重視的7.21元朗事件及8.31太子站事件等，並提出多項建議。 英國外交部今日（16日）回應該報告，發言人指警隊問責是香港重建信任必要要素。英國外交部將仔細審視該報告的結論，同時促請特區政府進行有力、獨立的調查。

監警會昨日（15日）發表反修例事件報告，該報告超過1,000頁，列出大量資料，包括社會重視的7.21元朗事件及8.31太子站事件等，並提出多項建議。（羅君豪攝）

該份監警會報告覆蓋了多個於反修例運動的重要事件。就6.12中信大廈事件險釀人踩人事件，監警會就此提出疑問，「問題是在當時情況下使用催淚彈是否有必要及恰當」，建議警方檢討持續使用催淚彈策略，評估替代方案的可能性，建議又提到，警方若認為有必要終止集會，應先與集會主辦單位商討，並給予足夠時間和指示，讓集會人士沿逃走路線離開。

至於7.21事件，報告引述警方講法指，白衣人聚集鳳攸北街期間，因沒有「破壞社會安寧或犯罪行為」，故沒有驅散。而此事件導致「警黑勾結」指控，指「傳言」甚囂塵上，因警隊沒有及早掌握機會澄清，令該指控成為日後示威各升級的口號。監警會報告又提到「8.31打死人」是謠言，但批評警方、消防處、醫管局和港鐵反應緩慢，延至10日後才闢謠，認為警方若能率先駁斥可阻止謠言在網上湧現，以及其後每月的「紀念活動」和示威衝突。

特首林鄭月娥指會接納該份報告，未來有幾項事件要優先處理，包括警方與傳媒關係、警員執行職務時行動呼號安排等。岑子杰斥責報告「撐警撐到出面」，指報告內容充滿偏頗，雖然沒有明顯分析，但用字經過精心挑選，記者、市民、消防都有批評，但就是沒有批評過警察、特首林鄭月娥和監警會自己。立法會議員林卓廷批評報告內容扭曲事實，偏幫警方，淡化白衣人的暴力及警方失職行為，其後他更當着記者即場撕毀監警會的報告。

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