監警會報告│林鄭接納意見　加強監察網絡等項目將優先處理

政情
撰文：
最後更新日期：

監警會今日（15日）發表反修例事件報告，行政長官林鄭月娥午下舉行記者招待會，發表對報告的意見。

林鄭在記者會中提出，未來有幾項事件要優先處理，包括警方與傳媒關係、警員執行職務時行動呼號安排等。

監警會的報告超過1,000頁，列出大量資料，並提出項建議。林鄭月娥指出，其中一項建議是由警方及傳媒草擬工作守則，以確保雙方工作安全。她強調香港有新聞自由，而守則是希望協助記者採訪的同時，亦不會阻礙警方執法行動。

加強警方內部及其他單位的協調工作

此外，林鄭提到其他幾項需要優先處理事項，包括檢討警方內部及警方與其他部門在大型行動時的協調工作，包括警察總部指揮及控制中心與前線警務人員的協調，以及警方與集會主辦單位的協調等。

+4
+3
+2

林鄭亦要求警方提升監察社交媒體的能力，制定程序以迅速、有效處理公眾關注和不實的消息，同時檢討對公眾發放消息的機制。

至於不少投訴指警方執行職務其間無法識別身份，以至無從投訴，林鄭指出監警會同意增添更多識別措施，包括在頭盔展示行動呼號，希望警方盡快完成相關工作。

+10
+9
+8

另外，警方曾經動用新屋嶺扣留中心，林鄭表示會檢討羈留中心的安排，以及改善措施，希望達至維護法治及尊重被捕者人權的目標。又會要求專責小組確定不再使用新屋嶺。

【監警會報告】警方接納報告　將審視及跟進52項建議
監警會︳林鄭：不成立獨立調查委員會　想做獨檢會惟人選憂被私了
監警會報告│元朗區議員指報告將假圖當真：當日無人呼籲光復元朗
【監警會報告】7.21警方白衣人拍膊頭　無調查權下定調「無勾結」
【監警會報告】已辭職國際專家引奧威爾名句：愈遠離真相愈怕揭示
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。