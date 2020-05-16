年報拆解海洋公園連蝕4年之謎！　一項支出決定生死

海洋公園連續4年虧損，政府計劃申請54億元撥款「救亡」，以免海洋公園在6月倒閉。 有意見指海洋公園的問題在於不再吸引、港人消費下降、內地旅客不來港等，然而翻查公園最近約10年的年報，可以看出海洋公園陷入今日的境地，是因為管理不善。

海洋公園的最新年報即2019年年度報告，是2018年7月至2019年6月，當時仍未發生嚴重的反修例爭議。然而直至2019年年報，海洋公園已經連蝕4年。有意見認為早年內地客大增，令港人到訪海洋公園的意欲下降，而近年內地客轉型加上設施老化，海洋公園的吸引力大不如前。

海洋公園連續第4年虧損，但其實最近3年收入都有增長。（資料圖片）

吸引力大不如前？ 收入近3個年度都有增長

然而，這幾年的年報可看到，事實並非這樣。董事局主席孔令成在2015年年度（即2014年7月至2015年6月）上任至今共5個年度，首年收入為19.68億元，然而第二年即2016年度，收入就大跌17.9%至16.15億元。不過，2016年至2019年3個年度收入都有增長，分別按年增加0.03%、4%和2.9%。

在收入增長之下，收入減去人工及其他經營成本的經營溢利卻未能同步，2019年度更按年大跌43.3%至1.91億元。在計算稅、息、折舊及攤銷之後，更是連續第4年錄得虧損，由2018年度的蝕2.37億元進一步擴大至蝕5.57億元。

海洋公園機器折舊支出大，但不是新鮮事，而是主題樂園的經營特點。（資料圖片）

盛智文年代要負擔相若利息與折舊開支 但仍賺錢

有意見指海洋公園的機器折舊太貴，再加上前任董事局主席盛智文任內擴建計劃借下一大筆錢，要還利息，所以近年海洋公園負擔很大。

折舊與利息負擔大是其中原因之一，然而絕對不是現時海洋公園困局的主因。其實盛智文年代已經要負擔龐大的折舊與利息開支，他在任內的最後一年即2014年度，折舊及利益開支就達到5.69億元，相對之下2019年度只增加4,200萬元，遠遠未至於拖累公園由2014年盈利9,600萬元變成2019年的虧損5.57億元。

其實盛智文年代與孔令成年代，最大的分別是人工開支大增。而在收人減少的最近幾年，人工開支卻不減反增，令到公園由賺變蝕。

盛智文在2005年啟動55.5億元的海洋公園全新發展計劃，大增景點、引入多種國寶級動物，以及舉行萬聖節「哈佬喂」，成功推動入場人次創新高，自己亦得到「米奇老鼠殺手」的稱譽。但同時發展計劃亦令利開支增加，2012年度利益開支突破1億元，2013年度升至1.91億元，之後每年利息開支相若。

盛智文年代借貸發展，但海洋公園仍然保持盈利。（資料圖片）

盛智文借貸發展 成功在於嚴控人工開支

面對海洋公園發展計劃令開支增加，盛智文任內嚴控其他開支，特別是人工開支。2012年至2014年度，人工開支佔收入降至低於35%，分別是34%、33%和33%。此水平與本港上市公司連鎖食肆的人工佔收入水平相近，例如大家樂（0341）2019年3月為止的年度，人工佔收入比例為31.4%。

孔令成上台後 人工增長快過收入增長

然而，孔令成上台之後，面對收入減少及緩慢復甦的環境，仍然大增人工開支，由2015年的6.8億元增至2019年的7.72億元。上文曾指出2016年至2019年3個年度收入都有增長，分別按年增加0.03%、4%和2.9%。然而這幾年的人工開支，按年增長竟高達0.03%、6.86%以及10.1%，明顯高於收入增長。

海洋公園近年人工佔收入比例明顯上升。

而人工佔收入百份比方面，亦由盛智文後期的低於35%逐步增加，2016年增至41%，2019年更進一步升至44%。

至於海洋公園人工是否偏高，年報並無詳細數據。然而從外間招聘網站資料得知，2019年海洋公園招聘高級急救員，薪金範圍為1.7萬至2萬元，相對於同樣需要進行急救行動的康文署救生員，月薪由1.77萬至2.13萬元，海洋公園開價並非偏高，可見中低層薪金水平應未「離地」，人工開支大升有機會是人手大增或是中高層薪金大升所致。

可見在孔令成帶領的董事局管理之下，人工增長長期高於收入增長，才是海洋公園陷入連蝕4年境地的主因。