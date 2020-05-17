內會風波︳陳健波明主持主席選舉　田北辰料打大交：聽日都幾惡劣

立法會內務委員會停擺逾半年仍未選出主席，經歷上周五泛民建制大混戰後，立法會主席梁君彥日前（15日）表示，經諮詢御用大律師彭力克及大律師陳浩淇的法律意見後，引用被視為「尚方寶劍」的《議事規則》92條，引入一項「新程序」，指明財委會主席陳健波擔任內會主席選舉主持，選舉將於明天（18日）的舉行，並不會處理規程問題，直接投票。 實政圓桌立法會議員田北辰今天（17日）表示，料明天會議情況「幾惡劣」，又預料將會「打大交」。自由黨黨魁鍾國斌表示，目前已處理《國歌法》恢復二讀的工作，選舉內會主席與否已不重要，認為引用92條是為下屆立法會作鋪排，免卻拖延情況再次發生。

鍾國斌又認為，目前已處理《國歌法》恢復二讀的工作及其他政府法案，選舉內會主席與否已不重要。（資料圖片/高仲明攝）

田北辰表示，選舉主持、公民黨郭榮鏗在過去十多星期「超級拉布」，田籲郭榮鏗撫心自問，自己作為基督徒、律師和議員，是否真的沒有刻意拖延會議。

田北辰認為，梁君彥在此刻引用「尚方寶劍」，今天在政治上會得到支持。田相信明天會議情況「幾惡劣」，又預料將會「打大交」。

鍾國斌表示，明天安排了三小時會議，料選舉主席只需半小時，其餘時間只是用來把泛民主派抬走。

鍾國斌又認為，目前已處理《國歌法》恢復二讀的工作及其他政府法案，選舉內會主席與否已不重要，認為引用92條是為下屆立法會作鋪排，免卻拖延情況再次發生，他指現時泛民只有約二十人已「玩到天花龍鳳」，憂下屆泛民若有三十多名議員時更難控制。

