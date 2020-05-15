內會風波︳議事規則第92條是什麼？「無字天書」曾助曾鈺成剪布

立法會主席梁君彥今日（15日）諮詢御用大律師彭力克，及大律師陳浩淇的聯合意見後，決定引用《議事規則》第92條，指明財務委員會主席陳健波於下星期一（18日）的內會會議，主持選舉內會正副主席。梁提到他作為立法會主席，有憲制職責確保立法會事務得以有序、有效及公平地處理，又指郭榮鏗作為內會副主席主持選舉的做法，並不符合他的權力及職能，故此引用《議事規則》第92條以即時結束現時的僵局。 回顧歷史，前任立法會主席曾鈺成曾經分別於2012及2013年，兩次引用過《議事規則》第92條處理民主派議員拉布事項，今次梁君彥事隔7年後再次以立法會主席之名引用該條例，是回歸後第三次。

回顧歷史，前任立法會主席曾鈺成曾經分別於2012及2013年，兩次引用過《議事規則》第92條處理民主派議員拉布事項。（資料圖片）

《議事規則》第92條是有關「議事規則未有規定的程序」的條例。當中訂明，對於議事規則內未有作出規定的事宜，立法會主席可決定立法會所須遵循的方式及程序。而如果立法會主席認為適合，可參照其他立法機關的慣例及程序處理。

《議事規則》第92條首次被引用是用於處理2012年的《遞補機制草案》辯論。當時政府以浪費公帑及市民不認同是次「五區公投」補選為由，提出《遞補機制草案》，定下條件限制議員辭職再補選。當時人民力量議員黃毓民及陳偉業共提出逾1,300項修正案，欲以拉布手段拖延表決時間。時任立法會主席曾鈺成引用《議事規則》第92條宣布「剪布」，終止議員所有討論，結束了長達100小時的「拉布」，曾當時強調自己作為主席，有責任為拉布戰尋找一條出路。及後時任立法會議員梁國雄更曾就曾鈺成「剪布」進行司法覆核，但最終敗訴，終審法院指立法會主席有權對辯論設限及中止辯論。

翌年，有議員因不滿財政預算案並未推行全民退休保障而提出710項修訂進行「拉布」，時任主席曾鈺成在財政預算案辯論中，第二次引用《議事規則》第92條，就完成條例草案餘下的程序定出時間表並進行「剪布」，結束泛民主派持續1個月的拉布戰。

而本次梁君彥引用該條例，是基於《基本法》第72條所訂明立法會主席具有憲制職責，確保立法會能履行立法職能，確保立法會事務得以有序、有效及公平地處理。同時立法會主席亦負責就《議事規則》作出詮譯、應用及裁決其他未為《議事規則》涵蓋的行事方式，包括內會事宜，以解決現時內會停擺的狀況。