內會風波︳陳健波：主持內會選舉是燙手山芋　籲泛民勿「武鬥」

立法會內會風波仍未解決，立法會主席梁君彥諮詢御用大律師彭力克勳爵及大律師陳浩淇的聯合意見後，決定引用《議事規則》第92條，指明財務委員會主席陳健波於下星期一的內會會議，主持選舉內會主席選舉。 陳健波今日（15日）會見傳媒時形容，內會主持一職是「燙手山芋、絕對唔容易」，但為了議會正常運作，認為自己是責無旁貸擔任主持一職。他希望議員明白梁君彥的做法是參考了外國憲法專家意見，如果議員不同意其處理方法，建議用法律方法、司法程序等文明手段解決，而非用「霸住會議室、肢體衝突」等犯法、暴力方式處理，稱此舉只會令保安員受傷。

陳健波表示，建議不滿梁君彥決定者用法律方法、司法程序等文明手段解決，而非用「霸住會議室、肢體衝突」等犯法、暴力方式處理。（梁鵬威攝）

陳健波表示，當日會直接進入投票程序，不會處理規程問題及處理動議。他指立法會一年開會約九個月，「有乜理由七個月選唔到主席呢」，認為立法會無法立法是荒謬，故此接受梁君彥的指定。

他又引用終審法院對《議事規則》第92條的解釋，指立法會主席有憲制責任公平、有秩序地處理會議，而如果無限制地提出規程問題是濫用。而現時內會七個月無法選出主席的情況是不常見，引用第92條是「無辦法之下的解決辦法」。

陳健波又指，議員可以透過司法程序，或找梁君彥解釋為何梁沒有權指明他作主席，或解釋英國專家意見是錯的，相信梁會承擔法律後果。但他呼籲民主派議員「文鬥不要武鬥」，當日不應該用肢體衝突及於議會示範暴力，而是在會前與梁君彥討論，當進入會議室就開始投票程序。

陳健波亦認為，《議事規則》多年未有更改，處理不到近年出現的新情況，但問題出現後無法視而不見，指有人鑽空子就需要修補漏洞。他又提到，香港一年內經歷天災人禍，經濟大受打擊，批評支持「攬炒」者「對唔住香港人」，又認為五大訴求應濃縮至一兩個，毋須「缺一不可」，需要妥協。