【立法會選舉】岑子杰擬轉戰九西　超區達共識承諾積極運用否決權

立法會選舉如箭在弦，民主派近日積極商討協調，爭取奪得過半「35+」議席。其中九龍西早前至少有15人有意出選，不過本月初開始，油尖旺區議員李傲然、公民黨余德寶、工黨劉小麗先後宣布不會參選，並強調希望創造有利條件，令泛民奪得九西區第四席。 雖然多名有意參選人棄選，但九龍西局勢仍有變數。政圈流傳民陣召集人、社民連岑子杰有意由區議會（二）轉戰九龍西。據了解，岑子杰近日積極約見九龍西地區人士，亦有民主派人士稱，近數天得悉岑子杰欲落戶九西的消息。《香港01》向岑子杰查詢，但截稿前未獲回覆。

油尖旺區議員李傲然 (左下二)、公民黨余德寶(左上二)、工黨劉小麗(右上二)先後宣布不會參選，並強調希望創造有利條件，令泛民奪得九西區第四席。

社民連秘書長吳文遠稱，該黨至今未開會商討選舉部署，強調需要考慮資源和人手分配，一切未有定案，會在五月底召開大會討論。對於有指岑子杰近日積極約見九龍西地區人士，吳文遠僅稱岑「經常與有地區人士吃飯」。被問到會否有機會與其他政黨如工黨等合作，他指工黨與社民連的光譜較接近，但會否合作需作討論。

有民主派人士分析，近日多名有意參選者退選九西，令新興組織或素人優勢上升，但若岑子杰轉戰九西，或令形勢變得複雜和微妙。該人士指，岑子杰雖然是社民連成員，但亦擔任民陣召集人，料其支持者的光譜較闊。

另有民主派人士認為，現時各政團的選舉部署除了為了政團本身，亦應思考如何能令票源更集中，讓民主派取得過半議席。

逾10人有意參選 有泛民料岑子杰轉九西令局勢複雜

現時仍有逾10人有意參選九龍西，包括現任立法會議員毛孟靜、民主黨立法會議員黃碧雲、民協何啟明、香港大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽、大律師劉偉聰、社福界特首選委簡浩名、學聯抗爭者支援基金前主席劉澤鋒、印裔社工Jeffrey Andrews、2047香港監察錢志健、工黨施安娜等。

半島連線召集人，九龍城大小事主席馮達浚今（14日）亦宣布積極考慮參選九龍西，他認同新任議員應在議會內「以『攬炒』抵擋惡法和暴政，與政權放手一搏」，在議會外則應「善用資源及身份支援同路人」。

超區日前再次舉行協調會，據了解，會上達成共識由市民一人一票初選，而該初選具有約束力。（資料圖片/陳焯煇攝）

超區達共識 設有約束力初選

另外，港大法律學院副教授戴耀廷和立法會前議員區諾軒牽頭協調各區出選名單，其中5區直選已就「出戰權」機制達共識。而超級區議會日前再次舉行協調會，有與會者透露，會上的共識是由市民一人一票進行初選，而該初選具有約束力；會上亦承諾，當選後會積極運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案。