內會風波︳陳健波明主持選舉　周浩鼎籲勿衝擊　胡志偉：共同進退

立法會主席梁君彥昨日表示決定引用《議事規則》92條，指定保險界立法會議員陳健波明日（18日）主持內會選舉主席。 民建聯立法會議員周浩鼎表示，支持立法會主席梁君彥裁決，指主持內會主席選舉的郭榮鏗拖延程序引起公憤，梁君彥指示陳健波主持選舉決定恰當，呼籲「攬炒派」勿再意圖拖延，讓內會盡快選出新主席。周浩鼎又表示，上一次內會有保安人員及議員受傷，沒有人希望明天的內務委員會見到肢體衝突或受傷情況再出現，希望民主派議員勿再試圖衝擊。 民主黨主席胡志偉表示，明日內會是民主派的集體表現，強調會與其他民主派共同努力，做好應該要做的工作，在此階段沒有任何補充，重申共同進退，一同處理有關問題。

周浩鼎表示支持立法會主席梁君彥裁決，指主持內會主席選舉的郭榮鏗拖延程序引起公憤，梁君彥指示陳健波主持選舉決定恰當，呼籲「攬炒派」勿再意圖拖延，讓內會盡快選出新主席。（資料圖片／羅君豪攝）

周浩鼎談及中學文憑試歷史科試題惹爭議，批評試題意圖美化日本侵華，已要求教育局懲處考評局涉事職員作，並重新檢視歷史教材及出題機制，防止「歪理試題」再出現。教育界議員葉建源曾指教育局若對涉事職員處分是白色恐怖，周浩鼎反駁葉的講法，指若然有人立心不良透過試題企圖要學生接受扭曲歷史的歪理才是白色恐怖。

近日開考的中學文憑試（DSE）歷史科試題，其中一題要求考生就試卷資料及自己所學解釋，是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。教育局要求考評局取消有關試題，下周一會派人到考評調查，了解出題及審批機制。

教育界立法會議員葉建源對此表示震驚，質疑這類舉動只見於文革，認為是局方將問題無限擴大的藉口，以政治意圖凌駕專業和教育。