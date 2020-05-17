港台教育電視大樓被收回　莫乃光斥政府和應建制派懲罰港台

教育局本周要求港台於今年9月交還教育電視中心，初步估計有90多名港台員工受影響。資訊科技界立法會議員、港台節目顧問團成員莫乃光表示，事件反映政府和應建制派要求懲罰港台的主旋律。

莫乃光指，自回歸以來，港台一直備受壓力，建制派一直希望成為權貴喉舌，港台堅守創意自主、編輯自主，正正成為港台專業、成熟和全球認受的關鍵。（資料圖片/余俊亮攝）

莫乃光表示，港台節目伴隨港人成長，小時候看《獅子山下》，見證港人基層的勇氣和堅忍，亦見證著港人面對社會的不公義和日常生活困難，也定義了香港精神，包括自由、平等、慈善、正直等核心價值。莫又說，也會看港台節目《童年時》，收聽港台音樂節目，收看鏗鏘集和城市論壇，掌握時代脈搏。

直至90年代，莫乃光開始與港台合作，其中協助港台透過網上直播電台節目。

莫乃光指，自回歸以來，港台一直備受壓力，建制派一直希望成為權貴喉舌，港台堅守創意自主、編輯自主，正正成為港台專業、成熟和全球認受的關鍵。

自2009年，港台一直建造新大樓，惟建制派反對，政府也決定不再把議程提交立法會，同時港台需開始提供電視廣播，要負上更大責任。直至上周收回，政府因港台不再製作教育節目，收回港台的教育中心，藉此教訓港台。

莫寄語港台員工不要只視港台是一份工，而是要捍衛香港珍而重之的價值，又指港台記者處於非常艱難情況，包括要面對警察執法時採取的暴力。他呼籲市民要繼續收聽、收看港台節目，就是對港台的最大支持。